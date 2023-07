Des riverains inquiets par les déchets inertes déposés par la Ville d’Aubange sur un chemin

Lundi soir, au conseil communal, le conseiller Philippe Lanotte (TPA) s’est fait le porte-parole de l’inquiétude de ces Aubangeois. Quid de la pollution et de la régularité d’une telle pratique ?

L’échevin des Travaux Vivian Devaux a tenu à tranquilliser les conseillers de l’opposition ainsi que les riverains. "Les essais de reconnaissance des matériaux en place (appelés hydrocarbonés dans le jargon technique) effectués lors de l’étude n’ont montré aucune trace de goudron, précise-t-il. Les matériaux issus du fraisage ne montrent donc pas de signe de pollution particulière."

Sans traitement spécifique

Ces matériaux peuvent donc être réutilisés sans traitement spécifique. L’échevin signale également que la machine qui a fraisé le revêtement est considérée comme "unité de recyclage mobile" selon Qualiroutes.

Cette machine imposante fait en quelque sorte tout sur place, y compris le recyclage.

"Ce qui évite le passage dans un centre de tri et de concassage de déchets inertes, de déchets de construction et de démolition, avant réutilisation ", explique l’échevin. Il ajoute que la Ville a un accord de la Région wallonne pour la réutilisation des matériaux.

"Ces fraisages d’enrobé peuvent donc être valorisés sans traitement et mis en site autorisé comme un chemin communal", conclut-il.

Le DNF dorénavant informé

"C’est faux ! ", s’exclame Stéphane Goosse (ind.), informant qu’un agent du DNF s’est lui aussi inquiété de ce dépôt.

Le bourgmestre François Kinard et l’échevin Vivian Devaux rassurent. La Ville a rencontré tout récemment le DNF et informé les agents de la régularité de la démarche.

Et s’il s’avérait que ces déchets inertes présentent une pollution, ils seront enlevés, conclut le mayeur.

"Les travaux ne sont pas terminés, il faut encore égaliser, nous explique Vivian Devaux. Ce chemin nécessitait une réhabilitation, autant utiliser les matériaux disponibles sur place."

Quant aux tas formés de plus gros morceaux, ils seront évacués vers la Socogetra.

Le conseil communal en bref

Maximum trois questions, à envoyer avant le conseil

Dorénavant les conseillers communaux devront envoyer leur question par écrit 5 jours au moins avant le conseil communal. Et ils pourront en poser maximum trois. De quoi permettre au Collège de répondre de manière complète et claire en séance publique (parfois le Collège n’a pas la réponse à la question posée en séance, et la renvoie plus tard par mail aux intéressés). Questions et réponses seront retranscrites dans le PV du conseil, ce qui n’était plus le cas depuis quelques années. Éric Janson (TPA) pointe une diminution du rôle de l’opposition et un manque de spontanéité, notamment en cas de questions gênantes. Luc Weyders (ind.) acquiesce tout en se montrant satisfait d’obtenir de la sorte des réponses claires et précises. Quatre conseillers de TPA s’abstiennent sur ces changements: mrs Janson, Arend, Lanotte et Pennequin.

Kiss and Ride

Des zones de Kiss and Ride seront aménagées aux abords de l’IMMA et de l’Institut Cardijn Lorraine afin de réguler les embarras de circulation aux entrées et sorties d’école. Sont concernées, une partie de la rue des Métallurgistes, de la rue Luttgens et de la place des Martyrs. Et ce, en concertation avec les écoles. Unanimité.

Place Verte: les travaux reprendront en septembre

Luc Weyders (ind.) se demande quand les travaux à la place Verte seront terminés. Pour rappel, une nouvelle entreprise doit finaliser le chantier : structures en acier Corten et plantation. Le nouveau marché a été attribué, le chantier devrait reprendre en septembre et se terminer fin d’année, l’informent Véronique Biordi et François Kinard.