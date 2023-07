Reconstitution du meurtre de Diana Santos près d'Aubange: "Cela a permis une meilleure compréhension"

Le 19 septembre 2022, un adolescent a fait une macabre découverte au Val de Mont-Saint-Martin, cette commune frontalière française contiguë à Aubange. Il s'agissait du corps de Diana Santos, une dame portugaise de 40 ans, qui a travaillé deux ans comme serveuse dans un café d'Athus, avant de déménager au Grand-Duché à Diekirch. Le corps de la malheureuse était affreusement mutilé. Quelques jours plus tard, une marche blanche et un lancer de ballons avaient été organisés à Athus par ses amis et la communauté portugaise.