300 heures de travail pour un jeune voleur de 18 ans d’Athus

La représentante du ministère public, Céline Monnaie, a requis un an de prison, pour un jeune homme qui a eu beaucoup de soucis avec le tribunal de jeunesse et que de nombreuses mesures avaient été prises pour des faits de vols, de rébellion, de stupéfiants, de port d’armes, d’entrave méchante…

À peine majeur, il a commis des faits qui lui ont valu deux mois de détention préventive, puis une détention sous bracelet électronique dont il n’a pas respecté les termes à six reprises.

Le rapport de l’expertise psychiatrique est édifiant en estimant que l’on est en face d’une personnalité pathologique asociale et que le risque de récidive est très important.

Une clémence de la dernière chance

Les attendus du jugement admonestent l’Athusien: "Le prévenu doit comprendre qu’il ne peut plus se permettre le moindre écart. Le Tribunal se doit de lui indiquer qu’il s’agit de la dernière chance qu’on peut lui accorder, malgré son jeune âge, pour qu’il n’entame pas une longue carrière de délinquant."

Afin d’éviter de compromettre son avenir en prononçant une peine de prison qui figurerait sur son casier judiciaire, le Tribunal l’a condamné à 300 heures de travail ou 18 mois de prison en cas d’inexécution, à 8 000 € d’amende et à des frais judiciaires pour un montant de près de 1 300 €. Il lui a accordé un sursis probatoire de trois ans uniquement pour la peine d’amende, à condition de ne plus avoir de contacts avec ses amis cités au dossier et d’avoir un suivi psychologique et psychiatrique concernant sa personnalité asociale et sa tendance à la délinquance.