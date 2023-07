Grande fête familiale pour les 40 ans du SI d’Aubange et Festival Couleurs Terre à Aix-sur-Cloie: voici le programme

Au programme: initiation aux techniques du cirque par les Ateliers CircoMathiques, initiation à la danse d’Afrique de l’Ouest avec des percussions, "live" animée par Kélén Foli, découverte du monde aquatique grâce à la malle pédag’eau, démonstration par le club d’Aïkido d’Aubange, essai à la dentelle aux fuseaux par l’atelier Nounettes et Fuseaux, tressage d’osier avec Marianne Muller, visite du potager participatif et solidaire d’Aubange, marche sur un petit parcours pieds-nus pour les jeunes enfants, découverte des arbres de nos forêts, parcours d’orientation sur le domaine.

Un bar et une petite restauration seront proposés.

Festival Couleurs Terre à Aix-sur-Cloie

Cette grande fête coïncide avec le Festival Couleurs Terre d’Aix-sur-Cloie.

À partir de 14 h, c’est là qu’il faudra migrer. Les habitants de la localité ouvriront leur porte et vous accueilleront pour vous faire découvrir des artistes et des musiciens de la région: peintures de Luc Ridremont, contes par Marinette Marchal, guitare "Fingerstyle" par Denis Heynen, piano par Goran Davin, violon, alto et violoncelle par le groupe Tremolo, accordéon chromatique par Marie-Violaine Déom, rythmes et percussion d’Afrique de l’Ouest par Marcel Kombia, guitare par les élèves de l’atelier musique hebdomadaire de l’Athénée Royal d’Athus, sculptures de Marc De Winter, portraits de Gaviot, photos, broderies, toiles,… par les résidentes du Centre de protection internationale Visages du Monde, exposition "Migr-art-tion", photos de Laurent Hénoumont, créations picturales de Nathalie Houlmont, peintures de Rosy Verhelst.

Un bar et une petite restauration salée et sucrée seront proposés à partir de 17 h, lors du concert final donné par Katou Kymou et Kélén Foli.

Le centre du village sera fermé à la circulation.

PAF Couleurs Terre: gratuit le samedi. Le dimanche: 10 € avec un ticket boisson, 5 € avec un ticket boisson pour les 9-16 ans.

Tous les bénéfices du festival seront reversés à l’association Couleurs Terre (ARAthus Bénin fait peau neuve avec son nouveau nom) au profit des enfants de l’orphelinat SEJ d’Abomey et de divers projets de développement au Bénin.