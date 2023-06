Vidéo : Deux voitures incendiées à Athus, derrière la bibliothèque

La voiture la plus touchée est celle de Robin Rosman, conseiller communal aubangeois. Le perruquier ne comprend pas. "J’ai vu ce matin, vers 7h sur Facebook, des photos d’une voiture brûlée dans Athus, explique-t-il. J’ai reconnu ma voiture. J’ai couru voir. D’habitude, je me gare devant chez moi, mais il n’y avait plus de place à la grand-rue, je me suis donc garé sur le parking de la bibliothèque. Quand j’ai vu les dégâts, je me suis effondré. Il ne reste plus rien, confie-t-il, avec des trémolos dans la voix. J’avais des perruques. Il n’y a plus rien."

Les dégâts laissent à penser à Robin Rosman que le feu est parti de sa voiture, et a endommagé deux autres véhicules à proximité. "Mais je n’en sais rien, ajoute-t-il. J’attends la police."

S’agit-il d’un accident ou d’un acte de vandalisme ? À Mont-saint-Martin, situé à quelques kilomètres de là, côté français, de nombreux incidents ont émaillé la nuit de mercredi et jeudi, suite à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre. De nombreuses voitures et du mobilier urbain ont été incendiées.

Des casseurs ont-ils passé la frontière ou donné des idées à des fauteurs de trouble athusiens ?

Ces questions sont pour le moment sans réponse. L’enquête menée par la police Sud-Luxembourg permettra peut-être d’y répondre.