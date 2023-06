Elles tenaient une maison de prostitution à Athus

Lors de l’instruction d’audience du 10 mai dernier, Lisseth Valencia-Ospina et Nadia Gonzalez-Sese ont dû rendre compte de leurs activités dans le domaine de la prostitution dans une maison d’Athus. Elles reconnaissent sans ambages qu’elles s’adonnent au plus vieux métier du monde. Elles sont poursuivies pour traite d’êtres humains et pour avoir exploité des personnes vulnérables à des fins de prostitution. Elles risquaient gros malgré la plaidoirie tonitruante de Me Dimitri De Coster qui s’était offusqué d’une société et d’une justice hypocrite, qui autorise la prostitution, mais condamne son exploitation. La défense demandait qu’elles soient jugées sur leur métier, difficile mais respectable, et pas sur une exploitation d’autres péripatéticiennes, avec qui elles partageaient des locaux pour offrir hygiène et sécurité aux dames et à leurs clients.