Noces de diamant

Marie-Rose de Souza (80 ans) et Guy Lommel (81 ans) se sont mariés le 1er juin 1963 à Athus. Guy a travaillé 40 ans à l’usine de Differdange, tandis que son épouse a d’abord travaillé 3 ans chez Tounet à Arlon, puis 25 ans chez Rouyer. Le couple a une fille, trois petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Nelly Brion (80 ans) et Raymond Diderich (84 ans) se sont dit oui le 22 juin 1963 à Athus. Raymond a fait toute sa carrière à l’usine de Rodange. Bien connu dans le milieu du basket, il s’est investi durant 50 ans dans le club d’Athus et a sifflé de nombreux matches. Nelly a travaillé 5 ans chez Maire Namêche, et s’est occupée de leurs deux enfants, qui leur ont donné deux petites-filles.

Noces d’or

Lysianne Michel (69 ans) et André Léonard (75 ans) se sont passé la bague au doigt le 14 avril 1973 à Halanzy. André a travaillé 33 ans à la carrosserie François à Aubange, puis 2 ans au Service travaux. Lysiane a d’abord été secrétaire chez François, avant de travailler 20 ans pour Ferrero. Elle est bénévole à la Croix-Rouge. Ils ont une fille.

Marie-France Dargenton (71 ans) et Georges Antzorn (71 ans) se sont mariés le 25 avril 1973 à Châtillon. Georges a été boucher au Cora durant 38 années. Marie-France est passée par l’usine de bas Varoderm à Saint-Léger, chez Ridley à Arlon puis à la poste de Halanzy et Aubange. Le couple a trois enfants et cinq petits-enfants.

Odette Gérard (76 ans) et Pierre Feck (77 ans) se sont mariés le 28 avril 1973 à Halanzy. Pierre a bossé à l’usine de Gorcy durant 24 ans, puis à Arcelor Mittal durant 18 ans. Conseiller CPAS pendant 20 ans, il est actuellement conseiller communal. Odette a travaillé au Nopri, puis dans une pharmacie à Arlon. Trois enfants et trois petits-enfants font leur bonheur. Bénévoles dans l’âme, on les retrouve ensemble et séparément dans quantité d’associations !

Chantal Brouillard (70 ans) et Pierre Boon (71 ans) se sont rencontrés sur les bancs de l’école à l’athénée. Ils se sont passé la bague au doigt le 11 mai 1973 à Athus. Pierre a fait toute sa carrière à l’usine de Rodange. Chantal a travaillé comme coiffeuse, puis à la commune.

Marie-Jeanne Christophe (71 ans) et Roger Clinquart (73 ans) se sont dit oui le 30 juin 1973 à Aubange. Roger a travaillé dans le syndicat intercommunal de gestion informatique. D’abord enseignante, Marie-Jeanne s’est tournée vers le marketing, chez Philips puis à la Kreditbank. Sportifs tous les deux, lui au foot d’Athus et au tennis, elle, au volley où elle a remporté quelques titres. Ils sont très actifs au sein du comité de village de Guerlange.

Claudine Peiffer (70 ans) et Raymond Migeotte (74 ans) se sont dit oui le 20 juillet 1973 à Athus. Raymond a connu la fermeture de l’usine d’Athus. Il a fini sa carrière à la KB Luxembourg. Claudine est passée par Goedert, Maire-Namêche et Daniel Lisoir. Ils ont aussi tapé la balle: Raymond, de foot ; Claudine, de volley. La famille s’est agrandie avec deux enfants et quatre petits-enfants.

Marie-Rose Falla (70 ans) et Albert Dullier (72 ans) se sont mariés le 28 juillet 1973 à Athus. Albert a travaillé 34 ans chez René Gillet, et a terminé sa carrière au Luxembourg. Marie-Rose a été embauchée 7 ans à l’UMA, avant de s’occuper de leurs deux enfants qui leur ont donné quatre petits-enfants.