1. Noah Afif, d’Athus à Messancy B.

2. Romain Breels, de Sainte-Marie à Châtillon.

3. Alan Schrondweiler, de Vance à Arlon B.

4. Félix Bontemps, de Waltzing à Tontelange B.

5. Benjamin Verkruysse, d’Autelbas à Arlon B.

6. Elliot Demoulin, de Waltzing à Tontelange B.

7. Besim Pacolli, d’Arlon à Waltzing.

8. Carlos Jaimé, de Saint-Mard B à Halanzy.

9. Aurélien Colaux, d’Autelbas à Aubange B.

10. Bastien Galhaut, d’Aubange à Autelbas.

Tous les transferts

ARLON B

Arrivées

Benjamin Verkruysse (Autelbas) ; Alan Schrondweiler (Vance), Abdoulaye Sow (Meix-le-Tige), Christy Ingabire et Aboubakar Hichuburundi (affiliations, venus du centre de réfugiés de Stockem).

Départs

Victor Legros (Freylange), Denis Adam (Patro Lensois), Nathan Noël (Nothomb), Mathieu Hennebert (Tontelange), Antoine Callaerts (Tontelange)

Entraîneur: Guy François (1re saison).

ATHUS

Arrivées

Bryan Castro (France), Carlos Pereira (Grand-Duché), Guillaume Gillon (prov. Namur), Jamel Sheva (France), Kevin Simon (Grand-Duché), Kevin Willot (prov. Namur), Kylian Gengler, Maci Djehem (France), Medhi Sendel (France), Miguel Sparta Neto (Halanzy), Nasser Benslimane (France), Noa Di Bartolomeo (France), Robin Rodrigues (France)

Départs

Noah Afif (Messancy), Dylan Franzen (Aubange), Paulo Chambel (Oberkorn, G-D)

Entraîneur: Raphaël Muller (2e saison).

AUBANGE B

Arrivées

Dylan Franzen (Athus), Aurélien Colaux (Autelbas), Maxence Printz (Halanzy), Romain Schroeder (reprise), Joao Hora Martins (Plaffenthal, G-D), Ruben Marques (joueur libre)

Départs

Sébastien Gossens (Messancy), Matteo Lemaire (Autelbas), Baptiste Mironneau (?), Augustin Thilmany (Halanzy)

Entraîneur: Stefan Castronovo (2e saison).

AUTELBAS

Arrivées

Matteo Lemaire (Aubange), Arnaud Close (Rachecourt), Jules Vincent (Messancy), Robin Morlot (Messancy), Arnaud Lemaire (reprise), Bastien Galhaut (Aubange), Djessy Ansion (Fouches), Kevin Gonzales (Pétange)

Départs

Ertan Muric (Aubange), Benjamin Verkruysse (Arlon), Aurélien Colaux (Aubange)

Entraîneur: Thierry Claude (2e saison).

CHÂTILLON

Arrivées

Romain Breels (Sainte-Marie)

Départs

Anthony Marchal (Ethe), Alex Blees (Freylange), Miguel Geraldo (Freylange), Philippe Fostier (arrêt), Antoine Pechon (arrêt)

Entraîneur: Jean-Louis Michel (6e saison).

FOUCHES

Arrivées

François Brialmont (Habay-la-Vieille), Simon Kinet (Habay-la-Vieille), Justin Gengler (Habay-la-Vieille), Michaël Henrot (Rachecourt), Noah Cailteux (Vance)

Départs

Michaël Marino (Jamoigne)

Entraîneur: Jean-Claude Mayon (1re saison).

HALANZY

Arrivées

Augustin Thilmany (Aubange), Antoine Sosson (Saint-Léger), Noah Gallé (Aubange), Carlos Jaimé (Saint-Mard), Hugo Domingues (Saint-Mard), Romain Bertrand (Meix-le-Tige)

Départs

Ruben Sousa (Signeulx), Miguel Neto (Athus)

Entraîneur: Cédric Bastin (2e saison).

MEIX-LE-TIGE

Arrivées

Emeric Collot (Saint-Mard), Emeric Heynen (Fouches), Laurent Formoso (Aubange), Maxim Theismann (Habay-la-Vieille), Cédric Pagani (Signeulx), Nicolas Renson (Uckange), Érick Modesto Da Silva (Saint-Léger), Alexandre Belitchkovsky (Rachecourt), Fernando Simoes Neves (Rachecourt), Natanyel Fontaine (Rachecourt), Corentin Ortwerth (Rachecourt), Bastien Bernard (Rachecourt), Maxime Dumbolo (Rachecourt), Alexis Kaurin (Rachecourt), Renaud Labalette (Rachecourt), Lucas Oliveira (Rachecourt), Valentin Toussaint (Rachecourt)

Départs

Romain Bertrand (Halanzy), Ousmane Dia (?)

Entraîneur: Michaël Rooms (1re saison).

MESSANCY B

Arrivées

Matteo Graisse (Châtillon), Epio Ardito (Saint-Léger), Alex Enders (Châtillon), Noah Afif (Athus)

Départs

Nathan Binamé (Aubange)

Entraîneur: Merouane Mezouari (2e saison).

NOTHOMB B

Arrivées

Arthur Henrotte (Waltzing), Thomas Quirynen (Habay-la-Neuve), Thomas Vermaut (Habay-la-Neuve), Théo Bodart (Habay-la-Neuve), Nathan Noël (Arlon)

Départs

Jeremy Decoster (Aubange), Axel Collard (arrêt)

Entraîneur: David Bilocq (1re saison).

RACHECOURT

Arrivées

Michaël Thomas (Meix-le-Tige), Théo Prévitali (Vance), Mathieu Huberty (Saint-Léger), Hugo Yans (Saint-Mard), Bastien Schoer (Messancy), Florent Laurent (Halanzy), Émile Guelff (reprise), Serghei Savga (Moldavie), Maxim Gumeni (Roumanie)

Départs

Michaël Henrot (Fouches), Quentin Paridans (Fouches), Valentin Toussaint (Meix-le-Tige), Arnaud Close (Autelbas), Gregory Turbang (Sainte-Marie), Alexandre Belitchkovsky (Meix-le-Tige), Fernando Simoes Neves (Meix-le-Tige) Natanyel Fontaine (Meix-le-Tige), Corentin Ortwerth (Meix-le-Tige), Bastien Bernard (Meix-le-Tige), Maxime Dumbolo (Meix-le-Tige), Alexis Kaurin (Meix-le-Tige), Renaud Labalette (Meix-le-Tige), Lucas Oliveira (Meix-le-Tige)

Entraîneur: Kevin Lefèvre (2e saison).

SIGNEULX

Arrivées

Ruben Sousa Neves (Halanzy), Thomas Ledoux (Ethe), Lucas Ledoux (Ethe), Corentin Bissot (Ethe), Enzo Duarte (Ethe), Antoine Dehareng (Ethe)

Départs

Cédric Pagani (Meix-le-Tige), Jérémy Collard (Saint-Mard), Quentin Pierret (Saint-Mard)

Entraîneur: Dany Étienne (2e saison).

TONTELANGE B

Arrivées

Virgile Bodeux (Waltzing), Elliot Demoulin (Waltzing), Felix Bontemps (Waltzing), Martin Antoine (Tintifontaine), Célestin Maîtrejean (Nothomb), Mathieu Hennebert (Arlon), Antoine Callaerts (Arlon)

Départs

Guillaume Van Boeckstael (arrêt), Maxime Didier (arrêt), Olivier Kriescher (arrêt), Eliott Bernard (arrêt)

Entraîneur: Lucas Thiry (2e saison).

WALTZING

Arrivées

Besim Pacolli (Arlon), Sofiane Benabdelouahed (Habay-la-N)

Départs

Noé Adam (Nothomb), Jeremy Feller (Saint-Léger), Grégoire Lamberta (Vance), Virgile Bodeux (Tontelange), Felix Bontemps (Tontelange), Eliot Demoulin (Tontelange)

François Criquelière, Charles Wats et Benjamin Mahoudeaux partent en Erasmus et rateront une bonne partie de la saison.

Entraîneur: Toufik Ifkar (2e saison).

Messancy B en favori

Un constat global en apéritif: on ne détecte aucun véritable nom ronflant parmi les transferts entrants effectués jusqu’ici dans une série qui semble avoir perdu de sa substance sur le plan qualitatif. La chance de Messancy B qui, avec l’arrivée de l’Athusien Noah Afif pour amener du poids aux avant-postes s’annonce comme le grand favori dans la course aux lauriers. D’autant qu’il ne faudra pas négliger l’apport des joueurs du noyau A. Les Zèbres, après avoir manqué la montée de peu la saison dernière, espèrent en tout cas décrocher le Graal cette fois, dans une compétition qui se clôturera à nouveau par un tour final après une mise entre parenthèses d’une saison. Arlon B, descendant de P2, qui s’appuiera sur un noyau déjà en place, sur le concours d’un renfort comme Verkruysse et sur l’expérience de Guy François au coaching, pourrait (devrait ?) être le principal challenger des Messancéens. Autelbas et, surtout, Waltzing, deux formations bien classées au terme de la défunte campagne, risquent de rentrer un peu dans le rang. Les hommes de Thierry Claude devront en effet compenser les départs de Verkruysse et de leur couteau suisse et meilleur buteur, Muric. Ceux de Toufik Ifkar devront composer sans plusieurs cadres. Et dans l’histoiren, ce sera peut-être bien Tontelange B le principal bénéficiaire. L’équipe drivée par Lucas Thiry a en effet récupéré quelques éléments précieux des Orangés, qui devraient lui permettre de s’approcher du top 5. Halanzy, qui a misé sur la continuité en conservant son buteur Migeaux et ses bons jeunes, devrait être candidat au top 3. Nothomb B, bien placé la saison dernière en série B (3e) pourra-t-il faire aussi bien cette fois en série A ? A priori, on pourrait le penser puisque l’essentiel du groupe, cette fois aux mains de David Bilocq, est resté. On sera curieux de voir aussi ce que va réussir le pléthorique noyau athusien (plus de 30 joueurs). Les Métallos ont opéré un recrutement tous azimuts, principalement hors frontières, et les joueurs qui vont débarquer sont donc pour la plupart d’illustres inconnus dans la série. Mais le T1 Raphaël Muller assure qu’ils sont plusieurs à avoir le niveau de la P2. Pour le reste, on notera que plusieurs clubs mal classés (Meix-le-Tige, Rachecourt, Aubange B) se sont montrés particulièrement actifs durant ce mercato. Ces profonds changements dans leurs noyaux suffiront-ils pour changer aussi leurs positions au classement ? L’avenir nous le dira.