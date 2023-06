Athus: le plafond d'un immeuble s'effondre à cause d'une fuite d'eau, deux familles relogées

Les pompiers et la police sont rapidement arrivés sur place pour sécuriser les lieux et porter assistance aux victimes. "D’après nos informations, c’est une fuite d’eau au troisième étage qui s’est infiltrée dans le plafond du 2e et qui a provoqué l’effondrement de ce plafond" , explique François Kinard, le bourgmestre d’Aubange.