Coiffure Josiane, une institution disparaît à Athus

Josiane Voegeli (Calla, de son nom de mariée) a 77 ans et n’a pour ainsi dire jamais arrêté de travailler. Trois fois sept jours de maternité, pas plus de trois mois de maladie sur toute sa carrière, ce n’est pas rien. Sa fontaine de Jouvence ? Son travail, qu’elle aime par-dessus tout. "On faisait 50 à 55 heures par semaine à l’époque. Je me rappelle que je faisais encore des chignons à 21h et le bal des commerçants commençait ! Il n’existe plus, maintenant. Mais mon métier n’est pas difficile. Il faut bouger ses fesses, c’est tout."

Des clientes parfois difficiles

Des anecdotes, Josiane en a à la pelle. Si elle se dit chanceuse d’avoir eu une clientèle fidèle depuis toujours, la coiffeuse a parfois eu du fil à retordre avec certaines. "Une ancienne cliente a réussi à faire pleurer une de mes ouvrières. Pour une queue-de-cheval. Lorsque je l’ai encaissée, je lui ai dit qu’elle pouvait se trouver une nouvelle coiffeuse. Je n’ai pas besoin des gens qui font souffrir mon personnel ! Mais la semaine suivante, elle m’a rappelée. Je lui ai dit que ce serait toujours complet pour elle."

Il faut dire que Josiane ne coupe pas les cheveux en quatre. Il ne s’agirait pas de manquer de respect envers elle ou l’une de ses employées, même si elle est toujours très à l’écoute de ses clientes.

"Les vendredis et samedis, on travaillait beaucoup avec des clientes fidèles. Elles faisaient presque partie de la famille. On connaît tout de leur vie, de leur famille."

Et ses clientes le lui rendaient bien, lui vouant une fidélité sans pareille. "Ça fait bien 15 ans, si pas plus, que je viens, se souvient Mme Reizer. Je viens tous les samedis. J’ai dû changer pour mon dernier jour. La patronne est vraiment cool, impeccable. J’ai une idée pour la remplacer, mais ce n’est pas encore sûr."

Tournée vers l’avenir

Toujours tournée vers ce qui arrive, Josiane ne regarde pas le passé. Et elle ne manque pas de projets: "J’ai treize petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Je serai déjà pas mal occupée. Puis je garderai quelques clientes pour les dépanner et pour garder le moral. Là, je rentre de 15 jours de vacances au Mexique, et j’adore danser: rock’n’roll, twist, tango. Mais pas le slow: ça m’endort !"

Josiane laisse derrière elle deux ouvrières, dont l’une ouvrira sa propre enseigne. "Elle repart avec vingt clientes. Elle pourra démarrer sur les chapeaux de roue", se réjouit la patronne, heureuse pour son ouvrière.