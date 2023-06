Solidarité à Aubange et Athus pour venir en aide aux sinistrés après l'incendie

"On ne connaît toujours pas les causes de l’incendie, réagit le bourgmestre François Kinard. Nous n’avons pas de nouvelles. Sur place, j’ai croisé ce mercredi un expert judiciaire venu avec le labo. Il a exigé que l’accès au n°27 soit strictement interdit."

Du côté de la Commune, l’administration a vérifié si tout était en ordre au niveau des autorisations. "Il ne semble pas y avoir le moindre problème au niveau des autorisations administratives. C’est un vieux bâtiment qui date de 1992. On ne demandait pas de permis à cette époque", poursuit le bourgmestre. Tous les occupants étaient bien inscrits à la commune

CPAS et dons privés

Mardi matin, à peine sortie de son lit, Catherine Habaru, la présidente du CPAS d’Aubange, a été alertée par le bourgmestre. "Outre le décès de Mme Pierre et les blessés évacués dans les hôpitaux, il fallait prendre en charge les occupants des deux maisons évacuées, indique-t-elle. Notre directrice générale du CPAS a mis cinq de nos douze assistantes sociales au service des sinistrés qui avaient dû évacuer les lieux dans la précipitation. Elles sont habituées à travailler en première ligne. Nous avons réussi à contacter tous les occupants sauf deux qui se sont manifestés ce mercredi matin. Un couple qui avait emménagé dimanche était très choqué."

Le problème de logement a été résolu: certains ont été accueillis dans leur famille ou chez des connaissances, d’autres ont été dirigés vers des hôtels à Hondelange et à Pétange. "Dès mercredi, nous mettrons des logements sociaux à leur disposition. Tous ont pu se servir gratuitement dans notre vestiboutique et nous leur avons fourni des colis alimentaires." La solidarité a aussi joué son rôle, des personnes se sont manifestées pour offrir des meubles et du matériel de cuisine.