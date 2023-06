L’ami d’une victime du dramatique incendie d’Athus : "Il a voulu faire sortir la dame âgée, mais elle refusait" (vidéo)

Ce mardi matin, on fait des démarches pour mon ami en allant au CPAS d’Aubange. Le bourgmestre M. Kinard s’est beaucoup occupé des personnes sinistrées, on va leur trouver des vêtements car ils ont tout abandonné dans leur appartement."

François Kinard, Bourgmestre d’Aubange : "On doit vérifier les permis pour ces immeubles"

©EDA Claudy Petit

"Nos services sociaux du CPAS vont avoir beaucoup de travail au cours des prochaines heures, dit le bourgmestre François Kinard, présent sur les lieux de l’incendie durant plusieurs heures de la nuit. Car il faudra fournir des vêtements et beaucoup de soutien aux personnes sinistrées. Et étudier aussi avec elles leurs possibilités de relogement. Nous n’avons pu les prendre en logements communaux d’urgence, qui sont tous occupés."

Responsable de sa sécurité dans sa commune, le bourgmestre d’Aubange tient aussi à vérifier, avec le service des pompiers et la zone de secours, les autorisations administratives pour les 2 bâtiments incendiés. "On doit vérifier les permis pour ces logements et aussi voir ce qu’il en est du journal de prévention de la zone de secours. Je ne vous cache pas que ces immeubles à appartements sont anciens et présentaient certains problèmes",