Aubange: un débat sur l’avenir à moyen terme et prestation de serment de la nouvelle directrice générale

Avant que Stéphane Mottiaux, le gérant du bureau d’études Impact de Bertrix, ne le présente, le conseil a voté à l’unanimité pour entériner la nomination de la nouvelle directrice générale de la commune, Hillary Tomaello, qui a reçu un rapport favorable des directeurs généraux des communes d’Arlon, Bastogne et Messancy.

D’entrée, Stéphane Mottiaux a défini ce qu’était un SDC: "Il s’agit d’un document qui définit la stratégie de développement des communes sur base des lignes d’orientation définies par la région wallonne. Il indique les objectifs spécifiques des communes et les priorités de développement ainsi que les moyens à mettre en œuvre dans ce cadre." Le dernier SDC concernant Aubange date de 1991. Il fut un des premiers plans à être développé en Wallonie.

Quatre grands enjeux y sont abordés et prévoient les grandes évolutions probables et souhaitables pour les quinze années à venir. Les logements, équipements et services, le socio-économique, la qualité du cadre de vie et la mobilité, tout y est abordé, y compris dans les différents villages de la commune. L’avant-projet doit suivre maintenant un long trajet. L’étape suivante étant la réception d’un RIE (rapport sur les incidences environnementales).

Le SDC entraîne réflexions et débats

Le conseiller de la majorité, l’ancien bourgmestre Jean-Paul Dondelinger, a fait part de quelques réflexions: "La Région wallonne insiste, voire exige, une plus grande densification de la population. Cela obligera à construire plus en hauteur. On n’y échappera pas, mais il faut veiller à ce que ce ne soit pas au détriment de la qualité de l’habitat. Il faut aussi veiller à ce qu’il y ait une séparation nette entre les zones industrielles et les zones d’habitat. D’autre part, j’entends dire qu’il faut améliorer l’attrait touristique de notre commune. Restons modestes, Aubange ne sera jamais un pôle touristique important. Enfin, il faut se battre pour que le charme du village de Rachecourt soit préservé."

Sur ce dernier point, l’échevin du Tourisme Christian Binet (IC) a rappelé que le Collège met l’accent sur le développement et l’amélioration des sentiers et des pistes cyclables, ainsi que sur la valorisation du site du musée minier d’Halanzy.

Dany Lucas, pour le groupe TPA (opposition) a regretté que le développement touristique ne soit pas plus prioritaire: "Nous sommes proches du Grand-Duché qui a développé son attrait touristique. Nous devons en profiter."

Le conseiller de la majorité Robin Rosman s’est montré très circonspect et pessimiste suite à la présentation du SDC: "Cela fait 37 ans que je vis à Athus et 37 ans que j’entends le même discours."On va développer le commerce, on est à un carrefour frontalier au centre de l’Europe qui est un atout". Ce SDC répète encore la même chanson, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Mais dans la réalité rien ne bouge."

Le conseiller indépendant, Luc Weyders regrette le développement des entreprises de logistiques et de transport qui s’installent sur des terrains nettement moins chers qu’au Grand-Duché. "Cela ne rapporte quasi rien à la commune, sans compter la dégradation accélérée des voiries par la circulation des camions."

L’autre conseiller indépendant Stéphane Goose en a lui après Idélux: "Je constate que les endroits de la Province où ça marche, c’est là où Idélux n’est pas."

François Kinard constate mais veut être optimiste

"Avec le SDC, nous disposerons d’une ligne de conduite directrice avec des objectifs, répond le bourgmestre François Kinard. Il faut bien constater que, si nous sommes idéalement situés, le développement va moins vite que dans d’autres communes de notre importance. On peut espérer que l’augmentation de la population travaillant au Grand-Duché prévue dans la prochaine décennie favorise l’offre commerciale et culturelle. Maintenant dire que tout est de la faute d’Idélux est franchement exagéré. Même si Marche ou Molinfaing (Neufchâteau) se sont développés plus rapidement que nous, Idélux nous aide dans différents domaines. Nous savons très bien que ce ne sera pas facile, mais, je veux rester optimiste. Nous devons continuer à travailler pour que notre situation s’améliore."