1 mort et 2 blessés graves après l’incendie des immeubles à appartements à Athus

On ne connaît pas pour l’instant la cause de l’incendie. Un expert a été désigné par le parquet du Luxembourg et le labo de police scientifique descend aussi sur les lieux ce mardi.

L’importance des flammes a fait que l’immeuble mitoyen, le 25, lui aussi a été en partie sinistré.

"C’est le plus gros incendie que j’aie connu sur notre commune depuis que je suis bourgmestre", témoigne le bourgmestre d’Aubange, François Kinard, qui a été sur les lieux dès 3 h du matin avec l’employée communale planificatrice d’urgence, Aurélie Grognuz. Ils sont restés sur place jusque 6 h 30. Pour venir en aide aux 12 personnes sinistrées dans l’incendie et leur trouver des logements provisoires en urgence..

Asphyxiée dans sa douche

Une dame âgée, de 81 ans, a malheureusement péri dans l’incendie. Elle se serait réfugiée dans sa douche et aurait été asphyxiée.

Une jeune fille, qui était hébergée chez une amie habitant un appartement, a sauté par la fenêtre au cours de l’incendie. Elle a plusieurs fractures, a été transportée à l’hôpital d’Arlon mais ses jours ne sont pas en danger.

Un pompier d’Etalle, Fabian Moreau, lui aussi a été blessé lors de l’intervention, il est passé au travers d’un étage. Souffrant de fractures, il a été pris en charge et transporté à l’hôpital d’Arlon mais lui aussi s’en sortira. Le pompier a d’ailleurs donné des nouvelles rassurantes publiquement dès ce mardi matin depuis son compte Facebook.

Fabian Moreau ©.

Enquête sur les permis

La planification d’urgence mise en place dans la Commune d’Aubange via l’agent Aurélie Grognuz a bien fonctionné dès la nuit de lundi à mardi puisqu’un couple a pu être relogé dans un hôtel de la région à Hondelange, l’autre dans un hôtel à Pétange (L). Le seul hôtel sur le territoire de la commune d’Aubange au Pôle européen avait toutes ses chambres occupées. Les autres personnes sinistrées, elles, sont relogées par des membres de leurs familles.

"Nos services sociaux du CPAS vont avoir beaucoup de travail au cours des prochaines heures, dit le bourgmestre François Kinard. car il faudra fournir des vêtements et beaucoup de soutien aux personnes sinistrées. Et étudier aussi avec elles leurs possibilités de relogement. Nous n’avons pu les prendre en logements communaux d’urgence, qui sont tous occupés."

Responsable de sa sécurité dans sa commune, le bourgmestre d’Aubange tient aussi à vérifier, avec le service des pompiers et la zone de secours, les autorisations administratives pour les 2 bâtiments incendiés. "On doit vérifier les permis pour ces logements et aussi voir ce qu’il en est du journal de prévention de la zone de secours. Je ne vous cache pas que ces immeubles à appartements sont anciens et présentaient certains problèmes", dit encore François Kinard.

La rue Arend était toujours bloquée ce mardi matin à Athus. Une rue très fréquentée le matin pour les navetteurs qui veulent rejoindre Arlon ou le Grand-Duché et transitent par cette rue pour rejoindre ensuite Guerlange et Messancy.