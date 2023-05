"Suite à l’utilisation exagérée d’intérimaires, la CSC Transcom a tenté de discuter avec l’entreprise afin de donner des emplois stables à ces travailleurs intérimaires. Nous avons tenté de faire respecter à l’entreprise la convention collective de travail (CCT) 108 qui est censée réguler l’utilisation des intérimaires.

La réponse de l’entreprise a été négative. Le représentant syndical de la CSC Transcom a été victime d’intimidations et non payement de certaines indemnités. Ce comportement est inacceptable en plus d’être un vecteur d’aggravation de la situation.

Après consultation des organes de la CSC Transcom, il a été décidé d’entreprendre des actions au sein de l´entreprise.

Il y aura, ce jeudi, une action des militants devant l’entreprise afin de rappeler certaines règles et de faire comprendre que la CSC n’acceptera ce genre de comportement pour les intérimaires et vis-à-vis de son délégué", indique la CSC dans un communiqué. Une quarantaine d’affiliés sont attendus sur le site ce jeudi.