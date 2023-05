La Ville d’Aubange hisse le drapeau LGBT+ sur la façade de son hôtel de ville

La Ville d’Aubange a hissé, ce lundi 15 mai, sur la façade de son hôtel de Ville le drapeau LGBT +. Il prend place à côté des couleurs ukrainiennes, pour défendre la lutte des lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexes et asexuels, et ce à deux jours du 17 mai, journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.