Noces de palissandre pour Maria Voet et René Janssens, de Halanzy

Noces de palissandre pour Maria et René, de Halanzy René Janssens et Maria Voet ont convolé en justes noces, il y a 65 ans, à Wavre le 5 avril 1958. Ils ont été congratulés samedi dernier au Centre Schuman par l’administration communale d’Attert à l’occasion de leurs noces de palissandre. René a fait carrière comme employé (livraison et montage) aux meubles Bissot à Halanzy, quant à son épouse Maria, elle a travaillé comme couturière aux établissements Rubino, également à Halanzy. Le couple installé à la Résidence des Ardennes à Attert a eu trois enfants, et jouit à présent de l’affection de 7 petits-enfants et de 4 arrière-petits-enfants.