Pour avoir violé plusieurs fois une ado entre 2012 et 2014, un agriculteur de Guerlange condamné à 5 ans de prison

Le tribunal a condamné Jacky Schumers, 44 ans, de Longeau-Guerlange, à une peine de 5 ans de prison et à la privation de ses droits politiques pendant dix ans.

Au civil, le prévenu devra verser 10 000 € à sa jeune victime à titre provisionnel ainsi que près de 1 000 € de frais envers l’État. Un expert médical est désigné par le tribunal pour déterminer toutes les lésions physiques et psychologiques pour la victime, après toutes ces années.

Pas d’arrestation immédiate

Vu la hauteur de la peine, 5 ans, le ministère public, qui avait requis dans ce dossier 7 ans de réclusion, a demandé l’arrestation immédiate de M. Schumers.

Mais le juge n’a pas suivi cette demande. Estimant que l’intéressé s’était toujours présenté aux convocations de police et n’avait sans doute aucune intention de se soustraire à la justice.

Le juge a prononcé une peine de 5 ans (et non de 7) en tenant compte de l’ancienneté des faits commis entre 2012 et 2014, de la "personnalité relativement frustre du prévenu, particulièrement carencée au niveau de la sphère affectivo-sexuelle" (d’après l’expert psychiatrique), et du "risque de récidive qui paraît réduit et contrôlable".

En 2020, elle va à la police

La police et la justice n’ont eu connaissance de ces faits qu’à partir du mois de septembre 2020. À ce moment, la jeune fille, qui vient d’avoir 20 ans, dépose plainte à la police d’Arlon à charge de l’agriculteur de Guerlange.

Elle décrit de nombreuses atteintes aux bonnes moeurs qu’elle a subies plusieurs années auparavant, lorsqu’elle était mineure d’âge entre 12 et 14 ans: caresses sur et sous ses vêtements, caresses sur ses parties intimes, baisers sur la bouche, masturbations, fellations ainsi que des actes de viol.

Dans son jugement rendu ce 8 mai, le tribunal correctionnel note que la relation des faits par la jeune fille "est très précise" et qu’elle apparaît "crédible au vu du contexte de sa déclaration et des éléments de faits avérés qu’elle livre spontanément (notamment sur des détails anatomiques, les pilules du lendemain, la remise d’une clé de la maison, des cadeaux de GSM pour pouvoir converser avec le prévenu, etc."

La jeune fille n’avait plus de contact avec le prévenu depuis 2015.

Des années plus tard, c’est grâce au soutien de son employeur ayant constaté son mal-être, que la jeune femme a eu le courage de venir exposer à la police tout ce qu’elle a subi antérieurement à Guerlange.

"Chantage et pression psychologique"

L’enquête de la police d’Arlon s’est complétée un mois plus tard, en octobre 2020, par la remise de courriers qu’avait écrits à l’époque le fermier à la jeune ado.

"Dans ce courrier, très abondant et intime, le prévenu manifeste ses sentiments passionnés pour la jeune adolescente, qu’il dit aimer de tout son cœur, qui est sa chérie pour la vie, qu’il veut embrasser partout et très fort, etc. ", note le tribunal, qui ajoute: "Sans contestation, ce courrier corrobore les affirmations de la jeune fille sur le chantage, la pression psychologique et la manipulation mentale exercée sur elle par le prévenu, […] un homme jaloux."

Ces courriers révèlent encore que le fermier plaçait la jeune fille sur un piédestal, lui offrait des cadeaux divers, qu’il a acquis une voiture puis une habitation dont il a confié la clef à la jeune fille, des procédés afin de faciliter les relations sexuelles.

Le tribunal n’accorde donc aucun crédit aux dénégations du prévenu, qui avait demandé son acquittement le mois dernier.