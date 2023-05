Grégory Bosseler nouveau président du SI de Rachecourt

Il sera remplacé par Grégory Bosseler. La décision a été entérinée lors de l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle une refonte du comité et des membres a également été actée. Dany Hubert qui occupait le poste de trésorier depuis 1995 a souhaité être remplacé. Si deux piliers quittent leurs fonctions, le groupement est empli de dynamisme !

Ainsi, Hugues Wynants conserve le titre de vice-président et secrétaire, et une nouvelle génération vient compléter l’équipe: Gwenaelle Lambert accède à la trésorerie. Remy Lorgé et Alexandre Arte deviennent membres.

L’occasion pour le président sortant de remercier tous ceux qui l’ont aidé dans sa tâche, les Sociétés Locales, le Syndicat d’Initiative d’Aubange, la Ville d’Aubange pour leur partenariat et leur soutien sans oublier un mot spécial pour Dany Hubert.

Il a aussi évoqué des souvenirs dont le plus ancien auquel il avait participé: " C’était en 1985, où sous la Présidence de Jean Dauvent, René Carpentier et Ghislain Liegeois étaient venus pour organiser les premières Marches Adeps pour récolter de l’argent afin de restaurer la chapelle Saint-Philippe et Saint Jacques". D’autres l’ont également marqué: " en 1986 je devenais secrétaire sous la présidence de Raymond Rochus et en 2001 je lui succédais à la présidence".

Depuis cette époque, le calendrier a accumulé les manifestations dont la fameuse fête des pommes du deuxième dimanche d’octobre, mais aussi les cours de tailles d’arbres, la création du verger conservatoire, la participation aux actions BeWapp, la visite de Saint-Nicolas aux aînés, les activités et illuminations de fin d’année, avec le marché de Noël, la rédaction du feuillet d’informations locales, le site internet...

Toutes activités que le nouveau comité va poursuivre et développer ! " Je souhaite bon vent à la nouvelle équipe à laquelle j’apporte tout mon soutien" a conclu José Bosseler.