Deux murs du hall sportif d’Athus fissurés: un dossier introduit en urgence

La Ville d’Aubange vient d’introduire un dossier de rénovation en urgence de l’actuel hall sportif du Joli Bois à Athus. Le hall est fermé depuis le début de l’année. Non pas à cause des travaux de la piscine, mais parce qu’Ethias ne voulait plus assurer le bâtiment. En cause: des fissures qui se sont formées sur deux murs du complexe. Les racines d’un chêne ont poussé jusqu’en dessous de la structure, causant les fissures. Depuis lors, le chêne a été abattu.