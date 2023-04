De l’or et du diamant pour sept couples aubangeois

Christiane et Claude Vincent-Ansay se sont mariés le 28 février 1973 à Latour. Après avoir travaillé chez Vincent Thill à Nevraumont, Claude (72 ans) a fait carrière chez Uniroyal à Steinfort. Christiane (72 ans) a fait un apprentissage en coiffure à Virton puis s’est occupée des deux enfants avant de voir arriver quatre petits-enfants. Il aime le foot, elle les Troubadours de Chenois. Ensemble, ils partagent la passion du jardinage.

C’est à Longlaville que le 3 mars 1973 Jeanine et Gilbert Pigeon-Leblanc se sont dit "oui". Gilbert (86 ans) a travaillé l’usine de Senelle jusqu’à la prépension. Jeanine (75 ans) a été tailleuse chez Bernard pour réaliser les uniformes de douanier et gendarme. Le couple a vu naître deux enfants puis cinq petits-enfants et trois, bientôt quatre arrière-petits-enfants. Ils apprécient le bowling, le jardinage, le bricolage,.

Marena et Baudoin Muller-Roncali se sont mariés le 3 mars 1973 à Heinsch. Après des études à l’Isma, Baudoin (73 ans) a connu deux patrons: l’usine d’Athus puis, à la fermeture, la province. Marena (69 ans) s’est distinguée dans la couture avant de passer 24 années au Cora et encore 13 autres années comme aidante à la sandwicherie de son fils à Athus. Le couple a deux enfants puis arrivent ensuite quatre petits-enfants. Il aime le football !

C’est à Messancy le 31 mars 1973 que l’on a enregistré l’union entre Claudette et Claude Bihain-Cassart. Après ses études, Claude (73 ans) n’a connu qu’un seul employeur: la BNP ! Claudette (70 ans) a travaillé à la BIL à Luxembourg puis 13 ans à la mutualité chrétienne. Elle a aussi été conseillère CPAS durant 6 ans. Le couple a vu naître deux enfants puis deux petits-enfants. Ils aiment le vélo, la marche, les voyages et les restaurants !

Bernadette et Claude Ledur-Cadin sont Français. Lui, né à Toul, elle à Soissons où ils se sont mariés le 28 avril 1973. Tous deux sont installés en Belgique, Claude (74 ans) a travaillé chez Bechet puis à la Socogetra et chez Karp-Kneip. Bernadette (69 ans) a travaillé au Cora. Ils ont une fille et deux petits-enfants. Ce sont de grands voyageurs-photographes !

Renée et Noêl Dubru-Mertens ont uni leurs destinées le 31 mars 1973 à Battincourt. Noël (72 ans) a fait un apprentissage à la boucherie Weber mais travaillera à l’usine d’Athus avant de se diriger vers le Nopri-Delhaize jusqu’à la pension. Renée (72 ans) a travaillé chez le Dr Demersman puis à la boucherie Weber. Deux enfants sont nés avant autant de petits-enfants. Ils aiment la lecture, le jardinage.