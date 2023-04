De nouvelles démolitions d’envergure à la rue de Rodange, à Athus

La rénovation urbaine d’Athus se poursuit. De nouvelles démolitions d’immeubles en piteux états sont programmées à la rue de Rodange. Il s’agit des n°16, 18 et 20-22, soit l’ancien Auto Tuning, le café Roma et l’ancien 1,2,3. Coût estimé de la démolition: un peu plus de 568 000 €. Seront aussi rasés dans le même périmètre: la batterie de garages de la rue des Jardins et quelques annexes.