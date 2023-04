Ils ont le devoir de stationner sur le trottoir dans cette rue d’Athus

Un cas particulier dont la Ville a dû tenir compte dans son nouveau plan de stationnement à la rue de l’Athénée. Une rue fort prisée en période scolaire.

Côté des numéros impairs, là où le trottoir a été aménagé sur des terrains privés, il sera obligatoire de stationner sur le trottoir. Et seuls les riverains pourront se garer là. Ils bénéficieront d’une carte spécifique de stationnement.

Une zone bleue de l’autre côté de la rue

Côté des numéros pairs, une zone bleue sera mise en place. Selon l’endroit de la rue, il faudra soit stationner sur la chaussée, soit en partie sur la chaussée et sur le trottoir. Comment le savoir ? En étant attentif aux panneaux de signalisation. Avec un disque bleu, il sera possible de stationner 5 heures d’affilée en journée (pas de limite la nuit). Cinq heures et non quatre heures, c’était une demande des profs. Les riverains, eux, avec une vignette, pourront y laisser leur véhicule, sans limite de temps.

Ces mesures, après évaluation sur le terrain, seront revues si nécessaires. Elles ont pour objectif d’améliorer la mobilité dans cette zone, de garantir la sécurité des piétons, tout en laissant suffisamment de place sur la chaussée pour les grands véhicules comme les bus scolaires.