Aubange: payer son électricité moins cher grâce à une communauté d’énergie renouvelable

Cette production photovoltaïque ne couvrirait que 82% de la consommation totale du site. Mais les panneaux produisent le temps de midi, les week-ends… quand le service travaux, lui, ne tourne pas. A priori donc, le service travaux ne consommerait que 64% de la production photovoltaïque, soit 26 000 kWh/an sur 41 000 produits.

La Ville d’Aubange aurait pu vendre le reste de la production à un fournisseur. Les panneaux seraient alors rentabilisés en cinq ans. Sauf que la Ville a eu une autre idée. Épaulée par le parc naturel de Gaume, elle veut créer une communauté d’énergie renouvelable. Maxime D’Hondt, du parc naturel, a expliqué aux conseillers communaux les tenants et aboutissants d’un tel projet.

Un prix inférieur au prix du marché

L’électricité produite par les panneaux, non consommée par la Ville, serait alors prioritairement vendue aux membres de cette communauté, c’est-à-dire des citoyens de la commune. À quel prix ? C’est une convention qui le fixera. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera nettement inférieur au prix du marché.

Avec cette communauté d’énergie, tout le monde est gagnant. La Ville, qui rentabiliserait ses panneaux en quatre ans (car le prix vendu aux consommateurs est plus élevé que le prix vendu au fournisseur). Les membres de la communauté qui paient l’électricité moins cher. Et l’environnement.

Attention que pour être membre d’une communauté d’énergie, il faut être équipé d’un compteur communicant (appelé auparavant compteur intelligent), dont l’installation est gratuite cette année encore. Par ailleurs, être membre d’une CER implique un nouveau régime tarifaire, qui sera aussi d’application pour l’électricité consommée auprès de votre fournisseur d’énergie. Pour être sûr et certain d’être financièrement gagnant, mieux vaut bien s’informer et sortir la calculette.

D’autres producteurs d’énergie pourraient rejoindre la communauté. Dans un premier temps, la Ville compte se limiter à l’unité photovoltaïque sur le site des services travaux et à dix ménages de la Commune.

Un projet-pilote

"Dix foyers, ce n’est pas beaucoup, on risque de faire des déçus", relève le conseiller indépendant Luc Weyders.

"Il s’agit d’un projet pilote, souligne le bourgmestre François Kinard. On va d’abord le tester." Et si le succès est au rendez-vous, le projet pourrait être étendu ou reproduit.

Les conseillers ont posé plusieurs questions d’ordre technique. S’ils sont tous globalement emballés par l’idée, Luc Weyders et Éric Janson (TPA) émettent toutefois quelques réserves, ce dernier craignant que la Ville essuie les plâtres. "Je ne suis pas un fervent défenseur des projets pilotes", confie-t-il. Ils se sont abstenus au vote.

Une réunion d’information à destination de tous les citoyens sera organisée en juin. Si plus de dix ménages veulent rejoindre la communauté d’énergie, l’un des critères de sélection pourrait être de privilégier les plus bas revenus.

Vite dit

Hommage à Nothomb

Une minute de silence a été respectée en hommage à Charles-Ferdinand Nothomb. Le ministre d’État habaysien est décédé le 19 avril. Jean-Paul Dondelinger, qui a travaillé à deux reprises au sein de son cabinet, pense "qu’il faudra un certain temps avant de retrouver un homme de son envergure, avec son sens de l’État. Même si un c’était un patron très dur, il savait rester humain, s’excuser lorsqu’il avait tort. C’était un homme exceptionnel."

Adieu les ferronneries

Éric Janson regrette que la Ville n’ait pas repris les ferronneries qui supportaient le préau de la gare d’Athus. Des ferronneries qui venaient de feu l’usine d’Athus. Elles ont été emportées par une entreprise. À 1,2 tonne par armature très rouillée, l’échevin Vivian Devaux estime que la Ville n’aurait rien pu en faire.

3 millions€ de recettes en plus

La Ville d’Aubange a dépensé 2 millions d’euros en plus en 2022 qu’en 2021 au budget ordinaire, hors grands projets donc. Voilà qui peut paraître énorme, mais s’explique par le contexte d’inflation: +1 million d’€ pour payer le personnel du fait des multiples indexations, +481 000 € pour les dépenses de fonctionnement avec l’explosion des coûts d’énergie…

Heureusement, les recettes ont elles aussi grimpé en flèche: +3 millions€ ! Pas de l’argent puisé directement dans les poches des citoyens de la commune, puisque la Ville enregistre +1,9 million€ en provenance du Fonds des Communes (+21%) et +670 000 € du Fonds des frontaliers (+21%). En clair, Aubange s’est taillé de plus grandes parts de ces deux gâteaux.

En 2022, la Ville s’est constitué des réserves et provisions pour 1,9 million€, qui s’élèvent au total à 2,75 millions€.

La prudence reste toutefois de mise, car au vu des taux d’intérêt, Aubange puisera dans les réserves en 2023, afin de moins recourir à l’emprunt. Et le poids des charges de la piscine se fera davantage sentir.

"L ’objectif est de finaliser les projets budgétés, mais s’il faut en sacrifier, le Collège suivra les recommandations ou conseils de son administration", conclut l’échevin des Finances Christian-Raoul Lambert, à l’issue de la présentation des comptes 2022 par le directeur financier Antoine Monhonval. Une présentation dont nous vous avons livré un très bref résumé. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.