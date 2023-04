Maquettes et modèles réduits avec l'Aubangeois Marc Arend

Plus d’une centaine d’exposants venus du Luxembourg, de Belgique et de France sont inscrits. La diversité pour les présentations statiques est de rigueur dans ce genre de rendez-vous. Ainsi, des reconstitutions de scènes (dioramas) à travers de petits réseaux de train (retour vers le futur 3), mais aussi santons, figurines, bustes, warhammers, dioramas militaires, aviation, bateaux en bois, montages en Lego®, camions, voitures, démonstrations de jeux "Bolt Action", démonstrations de montage maquettes, initiation à la 3D seront autant de thèmes représentés pendant ce week-end. Chaque stand méritera le coup d’œil. Quelques magasins (Hobby Pam, le Petit Bunker, LB Hobby’s) seront également présents pour les amateurs !

En extérieur est prévue la venue de véhicules civils et militaires ainsi que la présence le dimanche d’une réplique de la mythique voiture: la DeLorean et son association "88 miles à l’heure" avec leur diorama "Hill Valley".

Une passion pour Marc Arend

Parmi les exposants, l’Aubangeois Marc Arend proposera quelques-unes de ses réalisations. La passion de l’ancien commissaire divisionnaire chef de corps de la zone Sud-Luxembourg pour ce genre d’exercice n’est pas nouvelle. Sa première maquette date de ses 13 ans. "Il s’agissait d’un bombardier anglais d’une marque de maquette anglaise bien connue", explique-t-il. Mais voilà son occupation professionnelle ne lui a pas permis de persévérer dans le modèle réduit. Avec les années, l’engouement est resté bien vivant et aujourd’hui, à la retraite, toujours aussi méticuleux, il occupe une partie de ses loisirs à la confection de maquettes et des dioramas. Son sujet de prédilection: principalement le début de la seconde guerre mondiale. Mais il s’est fixé d’autres défis: la réalisation d’un diorama sur le début de la guerre 14-18 côté belge pour 2024, et un diorama sur l’univers concentrationnaire en 2025 pour le 80e anniversaire de la libération des camps de concentration (Numquam obliviscar). Le boulot ne manque pas.

Passionnés ou curieux, l’exposition sera ouverte le samedi 22 avril de 14h à 18h et le dimanche 23 avril de 10h à 17 h. Petite et grande restauration en intérieur et extérieur. Entrée gratuite.