Moins de trains entre Athus et Rodange jusque décembre 2023

Afin de répondre aux besoins croissants en matière de mobilité dans le sud-ouest du pays, les CFL mènent jusque fin 2023 d’importants travaux en gare de Rodange, desservie par deux lignes différentes, dont la ligne 70 (Luxembourg – Rodange – Athus/Longwy). Les travaux au niveau de la gare de Rodange serviront à la convertir en véritable pôle d’échange: 1 600 places de parking, accès facilités, rallongement des quais pour offrir des trains plus longs avec plus de places assises "et une adaptation des infrastructures ferroviaires pour plus de ponctualité et un service de qualité", informe les CFL dans un communiqué.