Aubange: Damien Pierret raconte "la grossesse" d’un futur papa

Un monde qu’il raconte, avec beaucoup d’humour, dans 39 semaines, la grossesse d’un futur papa. Un roman autobiographique savoureux, très bien écrit, où les références à la musique rock et à la pop culture sont nombreuses. On se surprend à sourire et même à rire à la lecture de plusieurs anecdotes. Damien Pierret a le sens de la formule, souvent délicieusement (im)pertinente.

"Une période qui nous échappe"

D’étape en étape, de l’annonce à la naissance, en passant par la règle (bafouée) des trois mois, le choix de la crèche, les doutes, le prénom… on suit le cheminement de ce couple, et plus particulièrement de ce papa en devenir.

Un récit à mettre entre les mains des futurs papas. Mais pas seulement. "Aux hommes en général pour qu’ils puissent se faire une idée de cette période, aux mamans pour qu’elles se rappellent les bons souvenirs de la grossesse. Et aux mamans en devenir, parce que la majorité des hommes sont souvent silencieux sur ce qu’ils ressentent ", commente Damien Pierret.

L’auteur originaire de Han-sur-Lesse qui réside dans le Sud-Luxembourg depuis de nombreuses années, a mûri ce roman durant toute la grossesse de sa compagne. "C’est une période qui nous échappe, c’est pour cela que je voulais écrire, j’ai pris beaucoup de notes, je voulais que notre enfant puisse découvrir ce qu’on ressentait durant ce moment", explique-t-il.

Des moments universels qu’il a su mettre sur le papier, avec beaucoup de justesse, d’humilité et d’autodérision.

Seule frustration, on aurait voulu suivre ce papa geek durant les premiers mois de paternité. Peut-être pour une suite ? "Malheureusement non, répond Damien Pierret. Ce type de récit nécessite de prendre des notes au fur et à mesure, et je n’ai pas eu le temps d’en prendre durant cette période-là. J’ai été fort pris", sourit-il.

Dans le cadre d’un cycle de conférences littéraires des bibliothèques et ludothèque communales d’Aubange, Damien Pierret sera présent le samedi 15 avril de 15h à 18h dans la salle Jean Lebon à la bibliothèque d’Athus. Entrée libre et gratuite.

Damien Pierret, "39 semaines, la grossesse d’un futur papa", aux éditions Être Vu Pour Être Lu, 208 pages. Vendu au prix de 20 € dans toutes les bonnes librairies de la région.