chaque lundi de Pâques au domaine de Clémarais à Aubange. C’est le grand rassemblement des parents et de leurs enfants pour s’élancer dans la campagne et les bois avoisinants à la recherche des pièces maîtresses qui permettront d’emporter des gros lots !

Comme tous les ans, les organisateurs récompenseront tous les participants. "Grâce à nos fidèles sponsors, des commerçants de la région, nous avons pu rassembler plus de 100 kg de chocolat, plus de mille petits jouets et une centaine de gros lots, explique Claude Rettigner, le responsable coordinateur de cette animation. Cela représente cinq fois plus de cadeaux que les années précédentes !"

Au fil des ans, cette matinée connaît un beau retentissement dans la grande région en attirant des centaines de participants.

Depuis 20 ans

La formule, entièrement gratuite, sans inscription préalable, célébrera sa 20e édition, ce lundi 10 avril.

Elle est mise en œuvre par Escale’Concept, une ASBL qui s’est donné pour objectif de permettre à tous les jeunes à travers notamment l’escalade mais aussi d’autres activités d’occuper leurs loisirs dans le sport plutôt que dans l’oisiveté. L’ASBL organise également des stages en Belgique et à l’étranger à des prix très démocratiques.

Cette chasse aux œufs, comme aussi quelques repas permettent de financer les activités.

De nombreux bénévoles de l’ASBL mais aussi du Syndicat d’initiative d’Aubange et du club canin athusien assureront la réussite de cette organisation pour les divers services d’accueil au bar, de petite restauration et autres animations.

Entre les chasses, le club canin athusien proposera également diverses démonstrations d’éducation canine.

Pour les enfants de 0 à 12 ans

Dans la pratique, l’animation s’adresse aux enfants de 0 à 12 ans. Elle débutera dès 10h avec une première chasse destinée aux tout petits de 0 à 2 ans, ensuite elle s’adressera aux petits de 3 à 6 ans et la dernière verra la chasse rassemblant les plus grands de 7 à 12 ans.

Cette journée se déroulera en clôture du jeu de piste proposé depuis le 10 mars par les bibliothèques de la ville d’Aubange.