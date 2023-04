Adolescente violée des dizaines de fois à Guerlange: 7 ans de prison requis

Ces faits se sont déroulés dans les années 2012 à 2014, il y a une dizaine d’années déjà.

Pourquoi ce dossier mœurs est-il seulement arrivé ce lundi 3 avril devant le tribunal correctionnel d’Arlon ?

Parce que la jeune fille, très courageusement, a pu enfin trouver les mots pour aller tout dénoncer à la police en septembre 2020, sur conseil de son employeur.

Jusque-là, elle avait préféré se taire, cachant ses blessures, et aussi parce que son entourage familial ne l’avait pas crue au début de son témoignage.

"Le monstre, il est là !"

Trois avocats se sont constitués parties civiles au nom de la jeune fille, de ses parents et de son grand-père: Mes Marc Kauten, Olivier Rodesch et Frédéric Gavroy.

C’est Me Kauten qui s’est exprimé le plus longuement ce lundi, décrivant le chemin de croix d’une victime qui n’était encore qu’une enfant quand les attouchements ont commencé, dans la ferme du prévenu.

"Le monstre, il est là !, déclare l’avocat, en se tournant vers le prévenu. C’est un prédateur isolé, qui n’a eu de cesse d’utiliser menaces et terreur pour forcer sa petite victime à avoir des relations avec lui. Le plus sordide est un jour en hiver, quand il neige dehors, il allonge la jeune fille sur une couverture, la déshabille et la viole."

Me Kauten regrette que les parents n’aient pas soutenu davantage leur fille car ils connaissaient le prévenu, un cousin. "On n’a pas porté plainte pour la quiétude du village !", a-t-il même été dit.

Selon les parties civiles, le rapport d’un médecin psychiatre établit que la jeune fille souffre de séquelles à vie.

Sept ans de prison requis

Pour le parquet, la substitute du procureur, Stéphanie Brand, décrit la longue et minutieuse "emprise" qu’a exercée le prévenu sur sa proie. "Il lui disait qu’il allait se pendre si elle ne venait plus le voir à la ferme. Après, il l’a obligée à avoir des rapports dans sa voiture. Il lui envoyait des SMS tous les jours et s’énervait si elle ne lui répondait pas à minuit !"

Stéphanie Brand relève aussi que le prévenu a acheté à plusieurs reprises une pilule du lendemain pour sa victime. "Il lui a offert cinq GSM, de la lingerie et aussi… une perle pour son bracelet Pandora chaque fois qu’elle acceptait un rapport sexuel avec lui !"

Le parquet réclame sept ans de prison contre le prévenu et l’interdiction de ses droits civils et politiques.

La défense veut l’acquittement

Interrogé par le président Nazé, le prévenu a tout nié en bloc, disant qu’il n’avait jamais forcé la jeune fille à des relations non consenties.

C’est aussi la thèse de son avocat, Me Dimitri Soblet. "Tout au plus peut-on reconnaître des faits de harcèlement en raison de la multiplication des messages et appels téléphoniques. Mais vous n’avez dans ce dossier aucun élément matériel qui atteste qu’il y a eu attentats à la pudeur et viols", soutient l’avocat de la défense.

On reproche au prévenu de n’émettre aucun regret et de n’avoir aucune parole d’empathie envers sa jeune victime… "Mais pourrait-il avoir de l’empathie puisqu’il est innocent ? ", dit encore Me Soblet.

"On dit qu’il y a eu la loi de l’omerta dans cette famille et le village, eh bien, mon client a été à son tour victime d’un comportement corse puisqu’on a tagué sur la façade de sa maison le mot “pédophile”."

Entre l’acquittement demandé par la défense et les sept ans de réclusion voulus par le parquet, il y a un grand écart que devra trancher le juge Nazé, pour le 8 mai prochain.