Le Midway et le Waikiki vendus à Athus, voici ce qu’ils vont devenir

Ça y est, c’est fait, les bâtiments des anciens Midway et Waikiki sont vendus, pour la somme totale de 325 000 €. La Ville était propriétaire du Waikiki et touchera 127 177 €. Le bourgmestre François Kinard ne le cache pas, la Ville espérait vendre à un prix un peu plus élevé, mais l’essentiel n’est pas là. L’objectif premier était d’effacer cette balafre au cœur de la grand-rue d’Athus, les bâtiments des anciens café et cinéma-dancing ayant plus que vécu !