"Fin février, on en était à 1,212 million€ de surcoûts, gros œuvre fermé", répond l’échevin Christian-Raoul Lambert. En cause, l’explosion des coûts des matériaux et de l’énergie. La facture finale de la piscine devrait donc dépasser les 15 millions d’euros. Rappelons que la Ville a touché un subside de 4,5 millions€ et a pu bénéficier d’un emprunt à 0% pour 4,2 millions€, le reste étant financé par un emprunt sur 25 ans.

L’échevin a également fait le point sur la suite des travaux. "On va attaquer le carrelage d’ici 3 semaines à un mois, informe-t-il. Théoriquement, le dernier jour des travaux sera le 27 novembre 2023. Les parois du bassin seront installées en mai, et le fond du bassin en septembre. "