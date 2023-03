Un médiateur, pour moins de déchets sauvages sur la commune d'Aubange

Les agents constatateurs fouillent notamment les sacs abandonnés, dressent des PV quand les auteurs de l’infraction sont identifiés. Ces PV aboutissent sur le bureau du fonctionnaire sanctionnateur provincial, qui peut infliger une amende, une prestation citoyenne ou proposer une médiation. C’est ce dernier volet qui a été présenté aux conseillers communaux, lundi soir.

"Réparer et indemniser le dommage"

Le médiateur communal, Valentin Goire, a présenté en quoi consistait son job.

"Ce service de médiation existe depuis 2008 à Aubange ", précise-t-il. Il est également le médiateur de toutes les communes de l’arrondissement judiciaire d’Arlon, à l’exception de Chiny.

"Le but de la médiation est de trouver un accord pour réparer et indemniser le dommage causé, et d’apaiser le conflit", explique-t-il. Si la médiation n’aboutit pas, le dossier revient entre les mains du fonctionnaire sanctionnateur qui peut infliger une amende administrative. Une amende qui peut s’élever à plusieurs milliers d’euros.

Quel est l’intérêt de la médiation ? Valentin Goire a apporté plusieurs éléments de réponses, tels que la réduction de la récidive, un accord plus facilement exécutable s’il est négocié et non imposé, la réduction des tensions…

Sans surprise, la très grande majorité des dossiers de médiation sur la commune d’Aubange concerne les déchets, soit des dépôts sauvages, soit le non-respect des horaires de collecte. On retrouve aussi des abandons de véhicules et quelques dossiers de tapage.

Pour la moitié environ de ces dossiers, la médiation n’est pas acceptée et le fonctionnaire sanctionnateur reprend la main. Pour l’autre moitié, le taux de réussite de la médiation avoisine les 90% "c’est-à-dire que l’accord est exécuté par le contrevenant ", explique Valentin Goire.

En matière de déchets, généralement l’accord consiste à payer les frais administratifs de la médiation et la facture pour le ramassage des déchets sauvages. Parfois aussi, de suivre une formation pour le tri des déchets.

En 2021, 545 infractions administratives ont été relevées sur la commune, dont 360 en matière d’arrêt et de stationnement (ces dossiers ne peuvent aller en médiation, tout comme les récidives). Au total, 391 amendes ont été prononcées et 161 dossiers sont passés en médiation.