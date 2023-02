Parking: la zone bleue en test dans plusieurs rues du centre d’Athus

Sont concernées les rues du 20e d’Artillerie, Altzinger, des Capucines, Arend, Luttgens, une partie de la Grand-Rue, la rue de la Station et la place des Martyrs (devant la gare).

Il existera deux types de zone bleue: l’une où on peut se garer 5 heures (et non 4 heures comme envisagé dans un premier temps) avec son disque bleu, l’autre 2 heures. Cette contrainte est applicable de 6h à 18 h.

Des vignettes pour les riverains

Les riverains pourront bénéficier d’une vignette gratuite par ménage, leur permettant de stationner de manière illimitée en zone bleue, sans donc avoir besoin de mettre un disque. La deuxième vignette d’un ménage coûtera 50 €, la troisième 150 € et la quatrième 450 €.

À titre de comparaison, les Villes d’Arlon et Marche ne délivrent qu’une seule vignette par ménage, et elle est payante: 138 € à Arlon, 250 € à Marche.

"L’entité d’Athus est l’entité la plus dense de toute la province", rappelle le bourgmestre François Kinard.

La mise en place de cette zone bleue, et l’interdiction de stationnement des véhicules utilitaires d’un certain gabarit, devraient solutionner en grande partie les problèmes de stationnement en centre-ville. C’est ce qui ressort notamment de l’étude menée par des bureaux spécialisés, dans le cadre de l’élaboration du plan communal de Mobilité.

La mise en place de zones bleues dans les rues précitées a été approuvée à l’unanimité des conseillers, à l’exception de Robin Rosman, qui s’est abstenu. Il estime que 2 heures de stationnement dans la grand-rue, c’est trop peu. "Si des personnes ont besoin de stationner davantage, elles peuvent se garer dans l’un des parkings de délestage", signale le bourgmestre.

Tout qui ne respecterait pas ces futures zones bleues, s’exposera à des amendes.