Les camions, camionnettes, fourgonnettes… ne pourront plus stationner dans les centres d’Athus, Aubange, Halanzy et Rachecourt

Concrètement, le stationnement des véhicules d’une longueur de plus de 5,25 mètres et d’une hauteur de plus de 2,15 mètres sera interdit dans toute une série de rues d’Athus, Aubange, Halanzy et Rachecourt (pour le détail des rues, vous pouvez lire ci-dessous).

Ces véhicules pourront s’arrêter sur une place de parking pour charger et décharger. Mais pas stationner.

Plusieurs parkings de délestage sont prévus dans les différentes localités. Les utilisateurs de ces véhicules n’auront guère besoin de marcher plus de 200 mètres pour faire leur course ou rentrer chez eux.

"On n’invente rien, ce système existe déjà dans d’autres villes", explique le bourgmestre François Kinard.

Des exceptions

Cette interdiction est assortie de plusieurs exceptions. Pour les véhicules de secours et médicaux, ceux de l’administration. Pour les professionnels qui sollicitent des autorisations annuelles comme les livreurs de mazout, ou occasionnelles en cas de travaux.

Cette nouvelle réglementation a suscité énormément de réactions lors du conseil communal.

Si le conseiller indépendant Luc Weyders salue l’idée générale, il ne comprend pas pourquoi cette interdiction est également valable en journée, et pas uniquement après 18 h. "Car le tamponnement de places de parking pose problème aux commerçants", répond le bourgmestre François Kinard.

Luc Weyders juge également les critères trop restrictifs. Des riverains ne pourront plus stationner avec leur véhicule privé devant chez eux. "On a pris un critère de longueur et de hauteur, c’est ce qui nous semble le plus clair, le plus précis et le plus objectif", précise le mayeur. Il ajoute que l’interdiction vaut bien évidemment uniquement pour l’espace public.

La conseillère de la majorité Isabelle Lardot demande qu’une dérogation soit accordée aux personnes handicapées, qui utilisent parfois de long véhicule. Approbation générale.

Le conseiller de la minorité Philippe Lanotte aurait souhaité qu’on donne la possibilité à ces véhicules de stationner une heure, avec un disque bleu. De quoi faire quelques courses. "On a prévu des zones bleues de 5h et de 2 h. Pour que la zone bleue soit facilement applicable, il ne faut pas multiplier les réglementations", avance le bourgmestre, qui renvoie aux parkings de délestage.

Une application après l’été ?

Seuls trois conseillers se sont abstenus sur cette nouvelle réglementation: Luc Weyders, Stéphane Goosse et Éric Janson.

La mesure sera évaluée après un an de fonctionnement. Elle devrait normalement entrer en application au deuxième semestre de l’année 2023.

À Athus

©-Ville d’Aubange

Il sera interdit de stationner des véhicules utilitaires dans les rues du 20eme d’Artillerie, Albert-Claude, Prix-Nobel, des Alouettes, Alzinger, Arend, des Artisans, de l’Athénée, des Aubépines, du Bassin, du n°1 au n°19 de la rue Belair, des Bruyères, de la Cabine, du Centenaire, du Centre, du n°1 au n°22 de la rue Cockerill, de l’École, de l’Église, du n°1 au n°40 de la rue Floréal, de la Forêt, du n°1 au n°19 de la rue de France, Grand-Rue, Haute, du n°6 au n°10 de la rue de l’Hôtel de Ville, Houillon, des Jardins, de la Jonction, Lang, du Lavoir, de la Liberté, Luttgens, Neuve, Ougrée Marihaye, de la Paix, du Panorama, de Rodange, du Rond-Point, de la Station, du n°1 au n°8 de la rue des Usines, et Wagner. Également les places des Martyrs et Verte, les quartiers Pesch et Schlauss. Ainsi que les avenues de la Libération et de Luxembourg.

Des parkings de délestage seront organisés: place du Brüll, sur une partie du parking de l’administration communale, rue du Parc, derrière le n°16 de la rue de Rodange, sur le parking situé entre les n°153 et 163 de la rue de Rodange, rue du Commerce et au Joli Bois.

À Aubange

©--Ville d’Aubange

Il sera interdit de stationner des véhicules utilitaires dans les rues Bosseler, Burton, du n°1 au n°7 de la rue de la Cité, Claisse, de Clémarais, Fabrich, de la Grange-aux-Monts, Guillin, Hansel, Haut de Clémarais, Lahure, du n°1 au n°105A de la rue de Longwy, de la partie de la rue Mathen allant de son croisement avec la rue du Village jusqu’à son croisement d’un côté avec l’avenue de la Gare et de l’autre avec la rue Schmit, de Messancy, Nasfeld, Ottemt, du n°1 au n°99 de la rue Perbal, Schmit, du Stade, du n°1 au n°12 de la rue Van Brabant, et du Village. Également l’avenue de la Gare ainsi que les impasses Faber et Reizer.

Des parkings de délestage seront organisés: rue du Stade à proximité immédiate du stade et de la gare, et au parking à l’entrée du bois du Jongenbësch (près de la yourte).

À Halanzy

©--Ville d’Aubange

Il sera interdit de stationner des véhicules utilitaires dans les rues de l’Aubée, de la Barrière, du Berger Laturell, du Bois, des Carrières, du Chalet, de la Chapelle, du Cimetière, Croix du Curé, de la Fagneulle, de la Ferme, du Fossé, de la Fraternité, de Gaume, de l’Industrie, Mathieu, la partie de la rue Nickbas entre son croisement avec la rue de l’Industrie et son croisement avec la rue des Carrières, Orban, de Piedmont, Saint-Remy, de la Tannerie, et le Vieux Chemin de Musson. Également la Grand-Place, ainsi que les places du Kiosque et du Noyer.

Des parkings de délestage seront organisés: au parking de la plaine de jeu, à celui de la gare et rue Mathieu.

À Rachecourt

©--Ville d’Aubange

Il sera interdit de stationner des véhicules utilitaires dans la rue de l’Atre, la partie de la rue de la Marne allant de la Strale au cimetière, des n°2 à 4 au Bochet, et la partie de la rue de la Strale située entre son croisement avec la rue de l’Atre et le pont surplombant la Haza.

Il n’est pas utile d’organiser des parkings de délestage.