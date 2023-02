Une maison en feu en face de la gare d’Athus

Des pompiers des casernes d’Aubange, Arlon et Etalle sont intervenus sur place. L’incendie a été circonscrit via un engin aérien et une équipe qui a pénétré à l’intérieur de l’habitation, tandis qu’une autre équipe de sapeurs sauvait l’autre habitation, collée à la maison en feu. Seize pompiers, au total, se sont activés sur place.

Vers 22 h, le feu était sous contrôle. Il restait néanmoins de petits foyers à éteindre. Les sapeurs enlevaient des ardoises sur le toit pour poursuivre l’extinction complète de l’incendie.

La maison mitoyenne a pu être préservée, par contre la maison en feu est totalement sinistrée. La famille a dû être relogée.

La zone de police Sud-Luxembourg est également descendue sur les lieux.