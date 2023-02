Jean-Baptiste Kobs, le Bastognard, s’est éteint à l’âge de 103 ans au home Bellevue à Athus (il avait fêté son anniversaire le 19 janvier).

Il était un des plus vieux prisonniers de guerre encore en vie en Belgique. Le doyen de ceux-ci est Robert Appart, de Rixensart (BW), âgé de 105 ans, suivi de Roger Lefebvre, qui vient de fêter ses 104 ans au home l’Amitié à Virton, et de Georges Goguin, 103 ans, de Lierneux.

D’après le Virtonnais Michel Demoulin, qui est toujours très attentif à la vie de nos centenaires, il resterait actuellement en vie 28 prisonniers de guerre (2e Guerre mondiale) pour toute la Belgique.

Cinq ans prisonnier de guerre

Né à Bastogne le 19 février 1920, Jean-Baptiste Kobs, qui vient de nous quitter, a vécu les quinze premières années de sa vie en terre ardennaise. Son papa travaillait aux chemins de fer.

Pour des raisons professionnelles, la famille s’est déplacée à Rodange au Grand-Duché. L’usine était alors grande pourvoyeuse d’emplois !

Et puis en 1940, survient la guerre qui le marquera à vie. À 20 ans, Jean-Baptiste Kobs est fait prisonnier, il sera emmené à Krems en Autriche, à 50 kilomètres de Vienne, au sein du Stalag 17 B. Il y passera toute la guerre.

Au retour, le 11 octobre 1946, il se marie avec Angèle Geimer, Une épouse décédée en 2003, avec qui il a eu une fille, Francine. Jean-Baptiste a vécu plusieurs années au domicile de sa fille, rue du 20e d’Artillerie à Athus.

Jean-Baptiste Kobs a mené toute sa carrière à l’usine de Rodange, tout en s’intéressant au football et à la danse. Il a été pensionné à l’âge de 57 ans.

Lors de la cérémonie en l’honneur de ses 100 ans en 2020, l’échevin Julien Jacquemin, de la Commune d’Aubange, avait relevé ces éléments de vie avant de lui demander sa recette de longévité: "Après ce que j’ai vécu comme prisonnier de guerre, je n’avais plus le droit de me plaindre. Je ne me suis jamais tracassé, tout en voyant la vie du bon côté et en restant optimiste".

Une belle philosophie de vie, qui lui a permis de vivre longtemps et traverser le temps.

Au nom de la Commune d’Aubange, Jean-Paul Dondelinger avait remis au centenaire, en 2020, le diplôme de la fédération nationale des anciens prisonniers de guerre accompagnant la Croix de Vermeil.