Une page se tourne pour les pâtisseries Reizer qui façonnent des pains depuis 94 ans!

Dix jours après la fermeture de la boulangerie Van De Kerkhove, de la rue Sainte-Croix à Arlon, c’est une autre institution emblématique du Sud-Luxembourg qui va disparaître, ou presque.

Deux des trois établissements de la famille Reizer, à Athus, et à Arlon, dans le parc de l’Hydrion, vont fermer leurs portes le 28 février.

"Il y a un temps pour tout, constate Magali Duverger. Pour mon mari et pour moi, est venu le temps de réduire notre temps de travail. Nous ressentons l’envie de vivre, de profiter de la vie et de nos proches, eux qui ont été tellement inquiets pour nous ces derniers temps. Il est certain que le Covid et le confinement n’ont pas aidé les choses. Ce monde qui a tellement 'évolué' ne correspond plus à nos valeurs et à nos idées. Mais la fermeture n’a rien à voir avec l’idée d’une faillite qui a été amplifiée par une rumeur persistante quand nous avons décidé de ne plus ouvrir le dimanche."

Une reprise par l’Atelier Ponsar

Une opportunité qui s’est présentée un peu par hasard a décidé le couple à remettre deux de ses trois points de vente, celui d’Athus et celui de l’Hydrion.

Le nouveau repreneur qui ouvrira les deux magasins dès le 1er mars n’est autre que Frédéric Ponsar, celui qui a repris la boulangerie Van De Kerkhove.

Le personnel actuel restera en place.

Sous l’enseigne de l’Atelier Ponsar, le jeune chef d’entreprise est en train de se constituer une fameuse armada avec une vingtaine de boulangeries et de points de vente dans la province.

Magali et Stéphane Reizer n’arrête pas complètement leur métier de pétrisseur de pain et de viennoiseries, ainsi que de de monteur de gâteaux.

Ils gardent leur troisième boutique, celle du Cora à Messancy, qui sera fermée du 1er au 8 mars, histoire de recharger leurs accus. Ils déménageront dans le courant du printemps en traversant les vingt mètres de la galerie marchande pour s’installer dans l’actuel emplacement tenu par la société Panos.

Les mains dans le pétrin depuis 94 ans!

André Reizer posant devant sa boutique de Saint-Léger.

En 1929, André Reizer, un ouvrier-boulanger, ouvre sa propre boulangerie à Saint-Léger. Avec sa femme Marie-Louise Bouvy, ils ont longtemps desservi les Léodégariens dans leur commerce considéré comme une institution dans le village.

En 1960, Maurice Reizer et son épouse Sylvette Schmit ont ouvert la pâtisserie de la Grand-Rue d’Athus. Elle sera restée 63 ans sous le pavillon Reizer après la reprise par son fils Stéphane.

Maurice Reizer, tout sourire, dans la pâtisserie de la Grand-Rue à Athus.

Stéphane a vécu dans la farine et dans l’odeur des gâteaux depuis qu’il a trois ans. Il écoutait son papa lui expliquer le pétrissage du pain, la préparation de la crème pâtissière ou la fabrication de la génoise pour les biscuits. À 14 ans, au retour de l’école, il est rentré dans l’atelier familial et a lâché: "Papa, je veux faire comme toi".

Pendant vingt ans, il a travaillé avec son père dans le respect mutuel, parfois avec quelques désaccords, mais dans un esprit de transmission. Il a logiquement pris la succession quand son père a pris sa retraite et, avec son épouse Magali, ils ont transformé la boulangerie locale en une entreprise à succès.

Le 28 février, le clap de fin mettra un terme à l’histoire, mais pas tout à fait. Stéphane et Magali Reizer-Duverger ouvriront une nouvelle page en lançant un nouveau défi.

L’Atelier Ponsar bâtit son empire du pain

Frédéric Ponsar, un Gaumais trentenaire, fils de commerçant, a fait ses classes en gérant un supermarché. En 2012, il a rencontré un boulanger tenant la "Bonne Croûte" dans un petit village de sa région. Il a été séduit par la qualité de son pain. Les deux hommes se sont associés en ouvrant un atelier avec l’objectif de garder le côté artisanal du bon pain. Très vite, ils ont développé leur atelier et ont multiplié les points de dépôt. En décembre 2022, ils ont ouvert leurs propres boulangeries à Sainte-Marie-sur Semois, Houdemont et Vaux-sur-Sûre. Avec la reprise en quelques semaines de la boulangerie Van De Kerkhove et des deux établissements de la famille Reizer, le développement prend un rythme exponentiel.