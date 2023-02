Objectif: découvrir l’univers de Roald Dahl en parcourant l’exposition qui lui est consacrée. Pour nos lecteurs qui ne connaissent pas Roald Dahl, ils relieront plus facilement le nom de cet auteur à succès de la littérature enfantine, en rappelant le titre de son livre le plus connu, "Charlie et la chocolaterie".

La classe de quatrième part directement dans une salle où un atelier de bricolages et de jeux reliés à l’œuvre de l’écrivain sont animés par une des employées de la bibliothèque. Les troisièmes s’assoient sagement dans un box transformé en bureau de Roald Dahl, une narratrice raconte son histoire et les fait plonger dans l’univers de ses livres. Les bambins sont attentifs, passionnés, posent des questions avant de se déplacer de box en box, chacun racontant l’histoire d’un livre.

Incontestablement, il est difficile de faire mieux pour donner aux enfants le goût de la lecture.

Athus a la culture dans son ADN

La bibliothèque d’Athus est un modèle du genre.

"Nous avons la chance d’avoir une commune qui a toujours respecté les décrets en ce qui concerne les budgets à allouer à la culture et à l’achat de livres, se réjouit Joëlle Welschen, responsable des bibliothèques à la commune d’Aubange. Comme il y a beaucoup d’enfants sur la commune, 15 écoles, nous avons voulu achalander parfaitement notre bibliothèque dans ce domaine. Vu que nous sommes restés longtemps dans la cave de l’hôtel de ville en attendant que le bâtiment acheté en 1997 soit opérationnel, nous avons aujourd’hui un choix important qui fait notre succès. Nous avons aussi organisé un festival de la BD, qui nous a permis de développer abondamment ce secteur et particulièrement celui des Mangas."

Le succès de la bibliothèque ne se dément pas de jour en jour. Deux facteurs jouent aussi en faveur de cette réussite: la proximité du Grand-Duché où les bibliothèques manquent de choix en littérature française et l’après Covid.

Les animations organisées de main de maître par la petite équipe de la bibliothèque sont tout aussi importantes.

"En Belgique, les bibliothèques doivent obligatoirement sortir du simple prêt de livres, rappelle Stéphanie Rettigner, bibliothécaire en charge des animations. À Athus, nous y attachons beaucoup d’importance, notamment pour les plus jeunes. Des enfants qui accrochent à la lecture dès le plus jeune âge aimeront la lecture toute leur vie. C’est plus difficile d’accrocher des ados. Nous essayons d’être très créatifs dans nos organisations, c’est une de nos forces et de nos priorités."