Aubange: le conseiller Nicolas Beaumont démissionne

L’Athusien Nicolas Beaumont a remis sa démission. Il ne sera plus conseiller communal à Aubange. C’est que le jeune homme n’avait guère le choix… Il n’est désormais plus Athusien, puisqu’il a déménagé à Vaux-sur-Sûre. Or pour être conseiller communal dans une commune, il faut y résider.