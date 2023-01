En 2010, France André a eu l’idée de redonner à Aix-sur-Cloie, l’âme d’un petit village d’antan. Elle y a ouvert une épicerie comme autrefois, celle où on trouvait un peu de tout et beaucoup de rien, celle où on prenait le temps de se confier à la patronne et de papoter avec les gens du village.

Un lieu essentiel pour ne pas se déplacer jusqu’aux surfaces de la grande distribution et surtout un espace où le lien social se recrée entre les villageois.

La patronne a privilégié l’approvisionnement auprès des producteurs de la région, favorisant les circuits courts.

La recette de France a fait mouche. Elle se souvient de cette première journée où elle a ouvert son commerce, de ce petit magasin sans prétention qui, à son grand étonnement, n’a pas désempli. Elle se souvient du café "papote du dimanche matin", où les fidèles venaient avec plus d’assiduité qu’à la messe, des actions menées, du petit marché de Noël, de la dégustation du Beaujolais Nouveau, de la fête des enfants pour la Saint-Nicolas, de la "Terre des Délices" et par-dessus tout de ces clients qui sont devenus des confidents et des amis.

L’arrivée du Covid (une bonne période commerciale où les gens se sont rués sur les petits commerces de proximité) a coïncidé avec la mise à la retraite du mari de France, qui a pris ses distances avec son "bébé" en 2010 et a confié son commerce à sa belle-fille Marine.

La nouvelle gérante frappée de plein fouet par la crise

Les choses n’ont pas démarré sous les meilleurs auspices pour la jeune femme. L’inquiétude a gagné la clientèle. L’inflation, la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie ont créé un sentiment de peur auprès des gens qui se sont mis à regarder à leurs dépenses et ont commencé à déserter le petit commerce d’Aix-sur-Cloie, se rabattant sur les discounters en cherchant à faire quelques économies pour payer leurs factures d’électricité.

"J’en sortais de moins en moins, déplore Marine Capelle. J’avais du mal à payer mes factures, certains rayons restaient vides, faute de marchandises. C’était dur moralement." Le coup de bambou est venu avec la facture d’électricité. La multiplication exponentielle du montant à payer, sans savoir ce que demain réservera, rend la situation impossible.

La décision est inéluctable. Ce mardi, Marine a averti ses clients la mort dans l’âme: "Malgré tous nos efforts, il nous est impossible de continuer. C’est le cœur serré que nous vous annonçons que le" Marché des Saveurs "fermera définitivement ses portes le 31 mars. D’ici là, nous espérons compter sur vous pour liquider nos stocks afin de limiter au maximum nos pertes."

De son côté, France André fait part de sa tristesse et de sa colère: "Merci à toutes celles et ceux qui, à leur façon, ont contribué au fonctionnement de mon 4e bébé pendant 12 années. La Belgique et le monde en général sont ainsi dirigés: tout pour les grands, rien pour les petits. Et voilà le résultat."