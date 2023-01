Sur papier, le projet en jette. Un bâtiment moderne, habillé de bois. Un ponton en bois qui mène jusqu’à l’étang. Le bâtiment accueillera une sorte de maison de la pêche, et aux étages supérieurs des espaces jeunesse gérés par la Commune et plus particulièrement le Plan de cohésion sociale.

Coût du bâtiment: 1,76 million d’euros, en ce compris la démolition de l’actuelle pêcherie. Le tout financé sur fonds propre. Si tout va bien, les travaux commenceront avant l’été.

Des logements de qualité sur le site Floréal

Le projet immobilier Floréal est en bonne voie, c’est à dire que la Ville d’Aubange a trouvé un promoteur pour valoriser ce vide bétonné, avec du logement de qualité et une placette conviviale. Il se dit même que la Ville pourrait empocher, pour la vente des terrains, plus que les 876 000 € estimés. Le Collège se refuse pour le moment à tout commentaire, car l’acte de vente n’a pas encore été signé

Deux autres démolitions

Deux autres démolitions d’envergure devraient avoir lieu cette année, à la rue de Rodange.

On parle des immeubles acquis par la Ville à l’entrée d’Athus, soit les bâtiments du n°147 au n°173. Ce sont les derniers bâtiments, dont une partie a déjà été démolie, avant de passer la frontière. Ce qu’on appelle communément l’entrée Sud.

Autre démolition programmée, les n°16 à 22, toujours à la rue de Rodange.

Et puis il y a les anciens Midway et Waikiki à la grand-rue. Mais là, la Ville cherche encore un promoteur privé pour valoriser ce chancre en plein cœur d’Athus.

Deux ponts ouverts

Le pont de la rue Cockerill a (enfin) été rouvert à la circulation. "Les citoyens de Athus-Est et Athus-Ouest peuvent se revoir", pouvait-on lire non sans humour sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le pont a été fermé… en octobre 2018, car il présentait un risque d’effondrement, puis il a été détruit. Et il a fallu en reconstruire un nouveau.

Un peu plus loin, c’est une passerelle cyclo-piétonne qui a été posée, dans le cadre de la liaison de mobilité douce subsidiée par l’Europe.

Terminer la place Verte

Aubange est loin d’être la seule commune à rencontrer des problèmes avec la société Englebert. Ça y est, la Ville voit le bout du tunnel. Il a fallu relancer un marché pour terminer les travaux, c’est-à-dire la pose de la structure en acier corten et les aménagements verts. Bonne nouvelle, le marché a été attribué.

Des logements sociaux

Deux petites maisons à la rue de la Chiers et quatre appartements rue de Rodange ont été rénovés par la Ville pour devenir des logements sociaux de qualité. Leur gestion a été confiée aux Habitations Sud Luxembourg.