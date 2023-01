Démolition de la placette du centre à Athus (vidéo) : découvrez ce qu’elle va devenir

La placette du centre dans les années 90, avec au fond le centre culturel

Les premiers coups de pelleteuse donnés ce vendredi matin représentent tout un symbole. Celui d’une rénovation urbaine d’Athus en marche. Enfin, diront les plus pressés. Démarche de (très) longue haleine, la rénovation urbaine a pour objectif de donner un nouveau visage à Athus, qui porte encore dans son bâti les stigmates de la décroissance liée à la fermeture de l’usine.

La démolition a débuté ce vendredi matin.

Petite histoire dans la grande histoire, sur le chantier justement, nous croisons Réginald Roten. Fin des années 70, il a œuvré au démantèlement de l’usine d’Athus avec ses oncles. Le voici maintenant impliqué dans la rénovation urbaine. La boucle est bouclée.

"Je me réjouis, ça avance", lance l’échevine de la rénovation urbaine, Véronique Biordi. "Je suis content, on va pouvoir faire place nette, et donner un espace de respiration pour la ville", commente le bourgmestre François Kinard. La presse et les conseillers communaux ont été conviés à assister au début de la démolition. En une semaine, l’entreprise Loiseau devrait avoir mis la rangée d’immeubles au sol.

La grand-rue reste ouverte

Que les commerçants, les Athusiens et les navetteurs se rassurent, la grand-rue restera ouverte le temps du chantier. Lorsque les ouvriers devront abattre le dernier immeuble, il faudra toutefois fermer et sécuriser une partie de la rue Houillon, près du carrefour avec la grand-rue. Une déviation sera mise en place.

Le chantier, qui durera un mois, ne devrait donc pas engendrer de gros embarras de circulation.

Avant d’entamer la démolition, l’entreprise Loiseau a évacué de l’intérieur des bâtiments les matériaux susceptibles de présenter une toxicité

Le coût de la démolition se chiffre à 112 705 €. Auparavant, la Ville d’Aubange a acquis les bâtiments pour 972 500 €, dont 668 042 € de subsides de la Région Wallonne.

La future extension du centre culturel

L’espace libéré permettra de construire une extension au centre culturel. En attendant, le site sera engazonné sur l’entièreté de la surface démolie. Les places de parking existantes seront maintenues.

Nous venons de l’écrire, le projet est de construire là une extension du centre culturel, afin de doter la Ville d’une salle de spectacle de 300 places, qui correspond aux besoins de la population. Cette salle, cela fait plus de 20 ans au moins qu’on en parle.

Le projet d’extension avait été abandonné pour créer un nouveau centre culturel au Brüll. Ce pôle culturel est remisé aux oubliettes. Pour voir le jour, il aurait fallu le soutien financier de l’Europe. Or, ce projet ne rentre pas dans les priorités retenues pour la prochaine campagne européenne de subsidiation.

Aubange a pris les devants, y a d’ores et déjà renoncé, pour revenir à l’idée initiale d’extension du centre culturel. On parle d’un bâtiment sur pilotis, qui permettrait de circuler en dessous et de s’y garer. L’extension se situerait à la perpendiculaire du bâtiment actuel, en retrait de la rue, afin de conserver une placette à l’avant. Difficile d’en dire plus, car le projet n’en est qu’à ses balbutiements.

Rappelons également que la Ville n’est pas propriétaire du terrain vague situé à l’arrière des bâtiments en voie de démolition. Un terrain qui pourrait être valorisé avec la construction d’un immeuble, avec rez-commercial et logements, soit par le privé, soit dans un partenariat public-privé.

De quoi insuffler un nouveau dynamisme dans le centre d’Athus.