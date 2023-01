Conséquence des blessures subies au premier tour (Bellanger, Lespagnard et Thilmany), la RES Aubange a recruté durant ce mercato et vient d’officialiser trois arrivées de joueurs évoluant jusque-là en France: Virgil Magri, Axel Jacotot et Maxime Marion. Virgil Magri, déjà passé par Aubange, ainsi que par Mussy et Signeulx, a filé ensuite au Grand-Duché (Pétange, Bertrange, Schifflange) avant de retourner en France (Saulnes et Cons-Ugny). Âgé de 39 ans, joueur de l’axe central défensif, il devrait apporter son expérience à la RESA. Les deux autres arrivent aussi aussi de l’Entente Sportive Cons-Ugny. Axel Jacotot, 29 ans, évolue sur un flanc et Maxime Marion, 19 ans, peut jouer sur un côté ou comme attaquant.