Percuté par une voiture mardi après-midi à Aubange, Daire Stokes est décédé

Il était 17 h 45 lorsqu’un véhicule circulant dans la rue de Messancy à Aubange a percuté à hauteur du numéro 48 un homme traversant la chaussée hors passage protégé. Comme chaque jour, il accordait une petite promenade à son chien. Le choc a projeté le propriétaire canin quelques mètres plus loin sur la chaussée.

Des témoins racontent: "L'homme était vêtu tout de noir. Les conditions étaient difficiles et la pluie rendait la visibilité particulièrement réduite" Il connaissait l’endroit pour être domicilié dans le bloc d’appartements situé juste en face. À cette heure, la circulation est dense avec le retour des navetteurs.

Il a été pris en charge par les services de secours du poste d’Aubange assistés par une équipe du Smur. Souffrant de multiples blessures, le pronostic vital était engagé, il a été transporté à l’hôpital d’Arlon, il y est décédé deux heures plus tard. Daire Stokes originaire d’Irlande avait 51 ans, il vivait avec son épouse dans cette même rue. Le couple n’avait pas d’enfants mais de la famille à l’étranger. Avec plusieurs véhicules de balisage, la voirie a été coupée durant l’intervention.

Avisé, le parquet n’a pas mandaté d’expert estimant les circonstances claires, selon les témoins et les premières constatations, la conductrice du véhicule, une jeune dame de 26 ans, particulièrement choquée n’a pas été inquiétée d’autant que les tests de consommation alcoolique et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Quant au chien, il a reçu les premiers soins dans la clinique vétérinaire située à quelques centaines de mètres du lieu de l’accident.

Le bourgmestre François Kinard a été avisé des faits. Les constatations ont été effectuées par les équipes de la zone de police sud-Luxembourg qui ne manque pas de rappeler qu’il est important de s’équiper de vêtements clairs et lumineux, de gilets et bandes réfléchissants, de torches ou lampes frontales dès que la nuit arrive, d’emprunter et rester sur les trottoirs autant que possible.