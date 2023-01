8 mois de prison réclamés contre un joueur de foot en salle d'Halanzy qui avait frappé l'arbitre au visage

C’était fin janvier 2022 lors de la rencontre de 1re provinciale opposant les Arlonais d’Arafoot au NLP Halanzy.

Un joueur de Halanzy, Maxxon Lepage, 24 ans, gardien de but, aurait porté un coup à l’arbitre et a été exclu. Il a comparu ce lundi matin pour coups volontaires devant le tribunal correctionnel d’Arlon et risque une lourde sanction pénale.

Ce qu’on en disait il y a un an

Dans notre journal du 24 janvier 2022, voici comment cette agression était relatée par notre journaliste spécialiste du football en salle, Thierry Lefèvre (qui, répétons-le, a pris la peine de s’informer à bonne source).

Il précise que la rencontre a dû être arrêtée déjà après 35 minutes, à la suite de l’agression envers l’arbitre du match, M. Willlot.

Et la suite de l’article mentionne ceci:

" Ces faits regrettables trouvent leur origine dans une altercation entre deux joueurs quelques instants plus tôt. En l’occurrence, lorsqu’un attaquant arlonais, semble-t-il lassé des remarques que lui adressait le gardien adverse depuis quelques minutes, a nargué ce dernier après lui avoir inscrit un but.

Dans une ambiance assez tendue, la réplique du gardien, Maxoon Lepage, a été immédiate. Puni d’une carte jaune pour sa réaction trop virulente, il s’est énervé davantage et s’en est pris au directeur de jeu en le frappant au visage ", a publié notre journal.

Notre journaliste ajoute que le club même du NLP Halany s’est désolidarisé de son joueur agresseur et a déploré les faits.

Et quelques jours plus tard, le joueur concerné, Maxxon Lepage, a été suspendu pendant 3 ans par le Comité provincial de football en salle.

« Je n’en pouvais plus des injures racistes »

Ce lundi, le gardien de but a donné une tout autre version devant le juge Philippe Nazé, président du tribunal correctionnel d’Arlon

Le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart, réclame 8 mois de prison et 400 € d’amende contre le jeune homme pour ce coup à la mâchoire d’un arbitre qui s’est retrouvé 9 jours en incapacité de travail, mais le parquet se dit aussi non opposé à une peine de travail de 80 heures.

L’avocat du prévenu, Me Marc Kauten, plaide lui l’acquittement au bénéfice du doute ! "Tout n’est pas tout noir et tout blanc dans ce dossier. Je produis d’ailleurs deux témoignages de joueurs de Halanzy qui affirment que Maxxon n’a en rien frappé l’arbitre. Il s’est tout au plus rapproché de tout près de lui en bombant le torse", plaide Me Kauten.

Quant au prévenu, Maxxon Lepage, il avance devant le tribunal qu’il a d’abord été très frustré que l’arbitre ne sanctionne pas une action dangereuse: "J’ai reçu un coup de pied dans la tête de la part d’un attaquant adverse."

Puis le jeune gardien de but prétend qu’il a été victime d’injures racistes de la part des joueurs arlonais: "Mange, sale noir, mange !"

Le prévenu affirme que "très choqué", il est allé le signaler à l’arbitre, M. Willot, "qui n’en a eu rien à faire et m’a brandi un carton jaune qui me faisait sortir du match !"

Selon Maxxon Lepage, l’arbitre aurait ensuite sorti un carton rouge alors que l’intéressé jure ses grands dieux ne l’avoir en rien frappé ! "Je n’ai pas touché l’arbitre"

Le parquet contre une suspension du prononcé

L’avocat de la défense, Me Marc Kauten, demande la suspension du prononcé de la condamnation si le tribunal refuse l’acquittement.

"Mon client est jeune, n’a pas de casier judiciaire. Il a un contrat d’emploi et est très estimé dans son travail."

"Je suis contre une suspension, je suis pour une peine de travail", réplique M. Rosart pour le parquet.

Le jugement sera rendu le 13 février prochain.