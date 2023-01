Les Choeurs de Lorraine en concert ce dimanche 8 janvier à Aubange

Au programme, figureront notamment des chants traditionnels de Noël en français ("Noël des Berger", "D’où viens-tu bergère") en anglais ("Ding Dong Merrily on High", "Premier Noël") ou encore en allemand et en latin. La cheffe de chœur Marie-Paule Baumgartner a aussi décidé de reprendre "Douce Nuit" ou encore "Les anges dans nos Campagnes". Des classiques mais dans des versions à deux et quatre voix.