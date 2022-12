La piscine d’Athus coûtera 1,7 million€ par an à partir de 2024

Les infrastructures sportives du Joli Bois et celles du Clémarais sont gérées par la régie communale autonome (RCA). En 2023, la Ville d’Aubange financera la RCA à hauteur de 760 000 €. En 2024, on parle d’un montant d’1,7 million€, qui servira notamment à payer le staff de la piscine, l’électricité, le chauffage et à rembourser les emprunts réalisés pour construire l’infrastructure. Sans la RCA, qui permet de récupérer la TVA, ces montants seraient encore plus importants.

Un montant d’1,7 million qui risque bien d’être reconduit d’année en année ! Alors qu’au départ il était question d’un versement annuel de 400 000 €… "On en est tous bien conscient, commente l’échevin des Sports. C’est pourquoi, on essaye de diminuer au maximum les charges." À commencer par l’électricité, via l’installation de panneaux photovoltaïques. Ce dossier est à l’étude.

Lors du dernier conseil communal, ce chiffre d’1,7 million n’a guère fait réagir, si ce n’est Jean-Paul Dondelinger, et Luc Weyders (ind.) qui a sollicité des économies au niveau de la chaufferie. Le budget 2023 de la RCA a été approuvé à l’unanimité, à l’exception de Luc Weyders qui s’est abstenu.

Dans ce contexte, n’aurait-il pas mieux valu abandonner ou postposer la construction du nouveau hall des sports ? "La question s’est posée, confie Christian-Raoul Lambert. Mais les besoins sont énormes au niveau des salles de sport. On a réduit le coût à 6,5 millions (-700 000 €) en renonçant à un appartement pour un concierge, à des plaques garnissant les murs extérieurs, et en grattant à gauche et à droite. On a une promesse de subside pour 2,5 millions."