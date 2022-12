4 mois de prison pour le jeune Français qui avait renversé en voiture son ami à Aubange

4 mois de prison

Le juge Nazé a condamné le jeune prévenu à 4 mois de prison.

"Certes, les faits sont graves et ont porté atteinte à l’intégrité physique de plusieurs personnes, est-il indiqué dans le jugement (NDLR. Deux autres jeunes avaient été touchés également lors de la manœuvre de marche arrière), Mais il faut toutefois tenir compte, pour la fixation de la peine, des circonstances de la commission des infractions et notamment du comportement stupide et parfois violent des victimes elles-mêmes", dit encore le jugement.

Le juge précise encore qu’il a tenu compte de l’absence de casier judiciaire du prévenu et de sa prise de conscience par rapport aux faits commis.

Au civil, le jeune prévenu devra rembourser une somme de 1 758 € à la compagnie d’assurance de la voiture endommagée ainsi qu’une somme de 560 € correspondant au total des frais et dépens.

Spray à poivre et marche arrière

Rappelons en quelques lignes le contexte de cette fête trop arrosée et qui a tourné en une scène de coups et blessures volontaires.

Au départ de cette soirée à Aubange il y a un peu plus d’un an, tout se passait bien. Le jeune Français de la région de Longwy, alors âgé de 18 ans, avait répondu à une invitation pour une soirée "ambiancée" chez un autre jeune à Aubange.

"Ils étaient 15 jeunes sur place, mais au fil de la soirée, tout le monde était saoul et consommait des stupéfiants. La fête a dégénéré", a expliqué le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart.

Vers 2 h 30 du matin, se sentant menacé, le jeune Français a sorti un Pepper Spray (spray au poivre pour se défendre et irriter les yeux) à l’extérieur de la maison et en a aspergé les autres invités.

Il s’est sauvé à bord de sa voiture, mais saoul et sous l’emprise de drogue, a fait des manœuvres incohérentes, a entamé une première marche arrière et a embouti la voiture du père d’un autre participant à la soirée !

"La voiture est repartie vers l’avant, mais a effectué ensuite une nouvelle manœuvre de marche arrière et a touché trois personnes, dont un des amis du prévenu qu’il a traîné sur une distance de 17 m. Cette victime s’est retrouvée avec la cheville coincée en dessous de la voiture ", a précisé le substitut, Yannick Rosart.

Conseil du prévenu, Me Anne Lambin avait mis en avant la jeunesse de son client, 19 ans, actuellement en recherche d’emploi, qui a eu les mauvais réflexes cette nuit-là, sous l’emprise de l’alcool et du cannabis. Il a pris le volant alors qu’il ne possédait pas le permis de conduire !