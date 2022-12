C’est au bowling de Gaston Olimar que Gisèle (80 ans) et Jean-Marie (81 ans) Loes-Piron se sont rencontrés. Il est né à Couvreux puis vient travailler dans une boulangerie à Halanzy avant de rejoindre la sidérurgie à l’usine de Mont-Saint-Martin, de la Chiers et d’Athus. Il travaillera encore 9 années chez Ridremont avant sa pension. Elle est née à Liège puis a travaillé à la ferme de Clémarais avant de terminer par trois années chez Champion. Le couple qui s’est marié le 13 octobre 1962 à Aubange a vu naître quatre enfants trois petits-enfants et une arrière-petite-fille. Ils sont couverts de diamant.

Le diamant est également attribué à Jean (80) et Marie-Claire (78 ans) Theisman-Weber. Il est originaire d’Arlon, elle de Habay-la-Neuve, ils se sont mariés le 24 novembre 1962 à Arlon après une rencontre dans un bal du chef-lieu. Lui a travaillé comme maçon dans une entreprise de montage du Grand-Duché avant de terminer aux ateliers de Dommeldange. Elle s’est occupée de leurs deux enfants et de la maison. Trois petits-enfants sont arrivés par la suite.

De l’or pour trois couples

Charles (72 ans) et Mireille (70 ans) Bianchini-Semes se sont mariés le 10 novembre 1972 à Aubange. Ils habitent la maison où est né Charles. Il a connu deux employeurs: l’usine d’Athus de 1969 à 1977 et Champion, jusqu’à la pension. Elle a été fidèle à la clinique d’Arlon où elle a travaillé comme technicienne de surface pendant 45 ans. Le couple a vu naître trois enfants puis sept petits-enfants. C’est un bal de la fête à Meix-le-Tige qui a favorisé leur rencontre.

C’est aussi à Meix-le-Tige lors d’un bal de la fête que Raymonde (74 ans) et Jean-Marie (70 ans) Dejana-Collet se sont rencontrés. Ils se sont mariés le 2 décembre 1972 à Fouches. Halanzinois, il a travaillé au Nopri d’Athus puis chez Bonhivers, à la MMRA, Intralux et Welter avant la pension. Après avoir servi les fruits et légumes chez Matgen à Arlon et s’être occupée des enfants de son frère, elle a tenu le café Biji Nounou de la rue de Rodange pendant 23 ans. Ils sont fervents supporters du Standard !

Christian (71 ans) et Nicole (66 ans) Zels-Schiertz se sont mariés le 28 décembre 1972 à Athus. Il est d’Athus, elle d’Esch-sur-Alzette. Après des études de mécanique, il a travaillé au Nopri. De retour du service militaire effectué à Stockem il a passé sa vie professionnelle à l’Arbed. Elle a été occupée durant 15 ans au Cactus de Pétange. Le couple a donné naissance à trois enfants puis autant de petits-enfants avec lesquels ils partagent volontiers de nombreuses heures.