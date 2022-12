Téléphonie mobile : pour que Battincourt ne soit plus une zone blanche

À Battincourt, on a beau lever ses smartphones vers le ciel, on ne capte pas… La conseillère de la minorité Brigitte Cordonnier a interrogé le bourgmestre et les échevins à ce propos, se faisant le relais de riverains. "Quand on s’adresse aux opérateurs téléphoniques, ils disent qu’il faut s’adresser à la Commune ", avance-t-elle. Ce qui a bien fait rire le bourgmestre François Kinard ce lundi soir, lors d’une séance express de conseil communal.